Liviu Vârciu va prezenta o nouă emisiune la Antena 1: care e formatul

„Râmân cu tine“ este un quizz-show de dating, provocator şi plin de surprize, în care 20 de femei, care au propriile aşteptări şi dorinţe de la bărbatul pe care îl vor alături, încearcă să-şi găsească partenerul visat. Din mai mulţi potenţiali parteneri, fiecare doamnă sau domnişoară va alege cu cine doreşte să rămână. Ele vor fi ajutate în acest demers de Liviu Vârciu, prezentatorul show-ului.





Înscrierile se fac pe casting.a1.ro.





„Cine poate mai bine decât mine să aibă ochiul atât de bine format încât să poată spune cine cu cine se potriveşte? Şi asta pentru că am trăit ceva la viaţa mea şi toată experienţa pe care am acumulat-o o s-o pot folosi la această emisiune. Mă bucur că o să pot cupla oameni, că o să-i pot face astfel fericiţi. O să fiu un fel de Cupidon mai mic. Va fi o emisiune cu de toate, o emisiune cu final fericit, indiferent dacă cei doi vor rămâne sau nu împreună“, a spus Liviu Vârciu.





„Rămân cu tine“ este un show de întâlniri în care primele impresii chiar contează. Potenţialii parteneri care apar în faţa a 20 de doamne şi domnişoare vor trebui să le impresioneze nu doar din punct de vedere fizic, ci şi prin atitudine, preocupări, fel de a fi, hobby-uri urmând ca, în final, dacă vor trece cu bine de toate aceste „hopuri“, să iasă la o întâlnire. În urma acestei întâlniri, se va decide dacă cei doi rămân sau nu împreună.





În ultimii 20 de ani, „Take me out“ a fost realizat aproape pe tot mapamondul, bucurându-se de mare succes în ţări precum Marea Britanie, Germania, Danemarca, Italia, Olanda, Canada. Indonesia, Korea, Irlanda, Thailanda, Franţa, Belgia, China şi Australia.