Survivor 2021. Irisha, îndrăgostită de unul dintre bărbaţii din echipa adversă: „Păcat că e mic”

Faimoasa a pornit o conversaţie foarte interesantă cu ceilalţi participanţi din Republica Dominicană, luând pe rând băieţii din echipa adversă. Aşa a ajuns să vorbească despre Marius, Sorin şi Andrei, vorbele sale axându-se mai mult asupra unuia dintre ei.

Discuţia s-a purtat intens între Irisha şi Seby, Faimoasa având numai cuvinte de laudă la adresa lui Andrei. Concurenta de la Survivor România spune că Războinicul are toate trăsăturile pe care le caută la un eventual partener de viaţă, doar că este prea mic de vârstă pentru ea, scrie fanatik.ro

Seby. „Nu ştiu, măi, mie mi-ar părea rău să plece Starlin”.

Irish: „Eu nu vreau să plece niciun băiat, sincer, de la ei, că aşa frumoşi sunt”.

Seby: „Dacă mă întrebi pe mine… Cel mai frumos de la ei îţi spun eu că e Andrei”.

Raluca Dumitru: „Mi se pare că la corp cel mai bine arată Marius şi la faţă Andrei”.

Irisha: „Ştii care e problema. Mie îmi plac blonzii”.

Seby: „Are nişte trăsături… am văzut, bine acum e urât că are barbă, are părul lung…”.

Irisha: „Şi aşa, că eu uneori stau pe bancă şi mă prind că mă uit la el… e atât de frumos!”

Seby: „Ştii spaniolul ăla din telenovele…”

Irish: „Ăla Sorin e frumos, dar e ţărănuş aşa. Dar să nu-i ziceţi”.

Raluca: „Ştii ce mă enervează la Sorin, că e prea plin de el”.

Irisha: „Picioarele sunt un pic mai scurte decât corpul”.

Raluca: „Nu, eu nu mă refer la fizic, mă refer la comportamentul lui”.

Irisha: „Mie îmi place aşa de felul fiecăruia. Dar Andrei e ceva… păcat că e mic”.

Raluca: „Are 22 de ani”.

Cosmin: „Şi arăta mai bine, acum e slab”.