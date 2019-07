Filmările pentru primul episod din prequel-ul „Game of Thrones“, finalizate. HBO analizează dacă va produce un sezon întreg

Acţiunea prequel-ului, care încă nu a primit un nume, este plasată la mii de ani de evenimentele din „Game of Thrones“ şi va prezenta „trecerea de la Era de Aur a Eroilor la una dintre cele mai sumbre perioade perioade ale istoriei Westerosului“, dând la iveală secrete terifiante, explicaţia originii „umblătorilor albi“, misterele Estului şi drumul spre legendă al Casei Stark, potrivit Cinemagia . El a fost creat de scenarista britanică Jame Goldman împreună cu scriitorul George R.R. Martin a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire“ stă la baza serialului.