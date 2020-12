Discovery îşi lansează propriul serviciu de streaming

Platforma va fi disponibilă în SUA din 4 ianuarie 2021. Discovery+ va fi lansată global în mai multe etape, cu faza iniţială acoperind 25 de teritorii şi fiind deja începută cu India, Marea Britanie şi Irlanda.





Lansarea discovery+ din SUA va acoperi cea mai mare colecţie de conţinut a unui serviciu nou de streaming, cu peste 55.000 de episoade ale emisiunilor emblematice Discovery, colecţiilor BBC Natural History, A&E Networks, Group Nine şi altora.





Discovery+ va include şi o serie de materiale originale din partea unor povestitori de renume precum Chip şi Joanna Gaines, Sir David Attenborough, David Schwimmer, Will Packer şi Kevin Hart, Bobby Flay şi Giada De Laurentiis.





În plus, universul „90 de zile până la nuntă” ajunge pe discovery+ cu o nouă franciză exclusivă, iar platforma va fi noua gazdă a Jocurilor Olimpice în Europa şi a ofertei sportive premium a Eurosport.





Potrivit unui comunicat remis News.ro, la debut, discovery+ va avea cea mai cuprinzătoare ofertă de conţinut a oricărui serviciu de streaming, inclusiv o varietate de seriale exclusive şi originale bazate pe pilonii populari în care brandurile Discovery au o poziţionare puternică – lifestyle şi relaţii, casă şi mâncare, crime adevărate, paranormal, aventură şi istoria naturii, precum şi ştiinţă, tehnologie şi mediu, dar şi documentare exclusive.





În SUA, discovery+ va oferi peste 55.000 de episoade într-un singur loc, cu peste 2.500 emisiuni clasice şi actuale care fac parte din portofoliul emblematic de canale al Discovery, ce include HGTV, Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel şi Animal Planet.





discovery+ va oferi şi o colecţie definitorie de emisiuni despre natură şi mediu, având în prim-plan accesul exclusiv prin streaming la oferta vastă a emisiunilor de istorie naturală a BBC, inclusiv seriile Planet Earth şi Blue Planet, alături de conţinutul digital al The Dodo.





Pe lângă acestea, discovery+ va fi locul în care conţinutul brandurilor partenere, A&E, History şi Lifetime, se va contopi cu brandurile Discovery pentru prima dată. Cele peste 1.500 de episoade din francizele de top ale A&E vor include The First 48, Dance Moms, Ice Road Truckers, Pawn Stars, Duck Dynasty, Ancient Aliens, Married at First Sight, Storage Wars şi 60 Days In. Aceste achiziţii întăresc poziţia discovery+ drept cel mai important serviciu de streaming de divertisment inspirat din realitate.





La nivel internaţional, Discovery va utiliza librăria uriaşă de conţinut în limbi locale, precum şi portofoliul vast de sport în direct, pentru a duce oferta către consumatori în mai mult de 25 de teritorii cheie, inclusiv în zona ţărilor nordice, Italia, Olanda şi Spania, având planuri de lansare în America Latină, inclusiv Brazilia, în 2021.





Discovery a dezvoltat relaţii puternice cu parteneri de distribuţie precum Sky odată cu lansarea discovery+ în Marea Britanie şi Irlanda luna trecută. Sky oferă discovery+ milioanelor de abonaţi Sky Q timp de 12 luni fără un cost suplimentar. discovery+ va fi mai departe distribuit de Telecom Italia în Italia şi Megogo în Europa de Est.





În Europa, discovery+ va cuprinde şi oferta premium de sport relevant la nivel local, a Eurosport, care include transmisiuni multi-sport precum turneele de Grand Slam de tenis, marile tururi de ciclism, motorsport, fotbal şi sporturi de iarnă.





Începând cu Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor, discovery+ va deveni gazda Jocurilor Olimpice în materie de streaming şi singurul serviciu unde utilizatorii pot urmări fiecare minut, fiecare medalie decernată atât în direct, cât şi la cerere. Drepturile Jocurilor Olimpice exclud Rusia.





„Am lucrat metodic în ultimii doi ani pentru a duce toate avantajele noastre strategice înspre lansarea discovery+, inclusiv parteneriate de distribuţie şi publicitate în toată lumea, o ofertă de talie mondială a unor branduri de calitate, personalităţi autentice şi cea mai mare plajă de conţinut la lansare, precum şi o vastă gamă de emisiuni exclusive. Prin discovery+ avem oportunitatea de a livra produsul definitoriu al lumii în ce priveşte poveştile inspirate din realitate, aducând în orice casă şi utilizatorilor de pe dispozitivele mobile o ofertă clară şi vastă care acoperă o varietate de stiluri de viaţă şi situaţii reale”, a transmis David Zaslav, preşedinte şi CEO al Discovery Inc.