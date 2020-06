Derapaje pe bandă rulantă la Naşul TV. Radu Moraru, amendat de CNA: „Planul lui Cercel e al lui Bill Gates, ai noştri numai l-au tradus“

Derapaje pe bandă rulantă la televiziunea Naşul TV. Postul a fost amendat de CNA cu 30.000 de lei în ultimele două săptămâni pentru „aberaţii“ şi teorii ale conspiraţiei în emisiunile fondatorului postului, Radu Moraru, potrivit Pagina de Media.

Radu Moraru: „toată planeta ştie azi că nu există acest coronavirus ca şi pandemie“, „totul a fost un scenariu scris la Hollywood aşa şi aplicat pe populaţie“, „băi Iohane, băi criminalilor, băi“, „peste cadavrul meu vor băga injecţiile alea în copii, injecţiile alea criminale“, „ne iau copiii“, „au spitale de copii deja pregătite“ sunt doar câteva dintre afirmaţiile făcute de realizaator la postul Naşul TV.

„Naşul“ Radu Moraru a primit două amenzi. Cea mai recentă a fost joia trecută - 20.000 de lei - pentru două emisisiuni difuzate la finalul lunii aprilie. O altă amendă, de 10.000 de lei, a încasat-o în şedinţa CNA din 28 mai. Radu Moraru îşi realizează emisiunile din Canada.

Deşi are o audienţă foarte mică, televiziunea este în lista must carry - care trebuie preluate obligatoriu de toţi cabliştii. Deci, teoretic, are loc în grilele a milioane de români, notează sursa citată.

„Eu cred că toate emisiunile sunt aşa“, a exclamat Dorina Rusu (membru CNA). „În aceste două emisiuni (cele vizionate în şedinţa de joi - n. r.) eu am auzit atâtea aberaţii şi minciuni şi acuzaţii... Cred că toate televiziunile din România, dacă s-ar aduna, într-un an nu ar strânge câte au fost în aceste două emisiuni“, a subliniat şi Radu Herjeu.





Derapaje pe bandă rulantă

Tirul lui Radu Moraru a vizat pe toată lumea, indiferent de partid, funcţie sau ocupaţie, notează sursa citată. Klaus Iohannis, Raed Arafat, Sorin Grindeanu, Traian Băsescu, Marcel Ciolacu, Dan Barna - toţi, fără excepţie, au intrat în gura lui Moraru.

Câteva exemple:

„Trebuia să moară oameni mulţi, mult mai mulţi ca panica să fie mare încât atunci când vine Bill Gates şi cu Soros, când vin aceşti doi escroci mondiali, să vină cu seringile aşa, românul să iasă la poartă cu două mâini aşa, să-i dea şi lui, să se injecteze, să ne băgăm toţi seringa în fund, că ne salvează Bill Gates cu nenea Soros“. „Planul lui Cercel e al lui Bill Gates, ai noştri numai l-au tradus“. „V-au minţit de dimineaţa până seara fiindcă Arafatul ştie. Iohan nu ştie nimic, ăla poţi să crezi că a minţit de prost, dar Arafatul ştie cum sare virusul, că nu sare, ştie de studiul lui Didier Raoul, că nu moare nimeni de fapt dacă-i dai tratamentul“. „Deci ce pandemie avem noi? Păi avem pandemie acum că trebuia să profite să ne livreze vaccinul lui Fauci şi Bill Gates. Fauci cred că-l arestează“.

„Am înţeles, şi Radiocom şi CNA şi SRI şi SIE, am înţeles că nişte chinezi au cumpărat o televiziune foarte mare în România . Mă, ce interesant, auzi. Măi, ce chestie. Măi, au trimis şi coronavirus şi au cumpărat şi o televiziune“

Cum se apără televiziunea

În şedinţa CNA de joi a fost prezent şi un reprezentant Naşul TV, mai exact avocatul postului. Printre altele, acesta invocat „libertatea de exprimare”, în apărarea lui Radu Moraru.





„Toate afirmaţiile făcute au o bază factuală. Vă solicit în mod respectuos să aveţi în vedere, dacă se va ajunge la concluzia să dispuneţi vreo sancţiune, să fie vorba despre o somaţie publică”, a spus avocatul Naşul TV.