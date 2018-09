Cum arată cele 12 „ispite“ din sezonul 4 „Insula iubirii“ şi cine sunt cuplurile care îşi testează relaţia în show-ul Antenei 1

Nicoleta Dragne a acceptat rolul de ispită pentru a doua oară, după ce în sezonul cu numărul trei a reuşit să dezbine unul din cele mai solide cupluri. În prezent, Nicoleta Dragne locuieşte în Anglia, unde are o firmă de curăţenie, se întreţine singură şi spune că nu îi lipseşte nimic.

Maria Ilioiu este pregătită să devină pentru a treia oară ispită. Roşcata spune că participarea la show-ul Antenei 1 a ajutat-o să cunoască mai mulţi oameni, dar şi să se descopere pe sine.

La doar 22 de ani, Carmen Cinpoca se poate lăuda deja că a reuşit să îşi câştige independenţa. Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi cu o afacere în administrare, Carmen se descrie ca fiind o persoană ambiţioasă şi puternică. Ultima sa relaţie s-a încheiat deoarece i s-a părut că fostul său iubit nu era suficient de matur.

Dana Badea, în vârstă de 27 de ani, este dansatoare profesionistă şi coregraf şi, în ciuda aspectului său care atrage toate privirile, mărturiseşte că nu a mai avut o relaţie stabilă de aproape trei ani. Dana, care se consideră o persoană extrem de îndrăzneaţă, nu se teme să recunoască faptul că îşi doreşte să încerce noi experienţe.

Irina Stroia, în vârstă de 22 de ani, este consultant estetic. „Nu îmi place să mă laud, îmi place să demonstrez“, spune Irina, care este o fire dinamică şi activă, iar în trecut a practicat şi judo.

Eugenia Rotari, în vârstă de 25 de ani, se ocupă alături de părinţii săi de o afacere cu produse tradiţionale, după ce timp de patru ani a locuit în Portugalia. Mândră de realizările sale de până acum, Eugenia spune că şi în Thailanda se bazează pe farmecul său.

Cine sunt cele 6 „ispite“ masculine

Cu un fizic atletic şi puternic, Andy este pregătit să devină pentru a doua oară ispită în sezonul patru „Temptation Island – Insula iubirii“. Tânărul pasionat de sport, îndrăgostit de călătorii şi de cărţi, mărturiseşte că experienţa din sezonul trecut l-a făcut să se cunoască mai bine şi l-a învăţat cum să gestioneze situaţii. „Din punctul meu de vedere, sezonul acesta este foarte captivant. Fetele sunt extrem de frumoase, iar poveştile lor sunt fabuloase. Sezonul trecut am învăţat foarte multe despre mine, iar de data aceasta voi pune în aplicare toate acestea“, a povestit Andy.

Raul este ce-a de-a doua ispită masculină cunoscută deja fanilor emisiunii din primul sezon al emisiunii. Profesor de ski si model, clujeanul revine pe plajele exotice ale Thailandei. Raul se caracterizează ca fiind un om calm, sincer, sociabil şi cu multă voinţă.

Venit tocmai din Spania, unde este managerul unui restaurant, Alex (29 de ani) se descrie ca fiind un bărbat cald, căruia îi place să cunoască oameni noi. Pasionat de lectură şi de călătorii, Alex spune că îi place să înveţe ceva nou din fiecare experienţă pe care o trăieşte şi îşi doreşte acelaşi lucru şi de la „Insula iubirii“.

Mircea are 30 de ani şi a venit din Italia, unde este stabilit de mai mulţi ani. Model, actor şi instructor sportiv, Mircea a fost până acum imaginea unor firme mari de haine şi de ceasuri. „E suficient să intru într-o încăpere şi mă remarcă toată lumea. Mă îmbrac elegant, clasic, iar culoarea ochilor mă scoate în evidenţă. Îmi place să mă distrez şi sunt sigur că am atuurile necesare pentru a cuceri o femeie“, spune Mircea.

Cristian (22 de ani) este pasionat de sport dintotdeauna, iar până acum a făcut dans sportiv şi fotbal, însă a fost nevoit să renunţe la locul său într-o echipă în urma unei accidentări. Cristian mărturiseşte că, de obicei, nu are o problemă în a atrage atenţia fetelor. „E destul să fiu eu însumi, nu e greu să ies în evidenţă. Sunt obişnuit să fiu abordat de femei şi îmi place cele care inspiră feminitate, care au coloană vertebrală. Am crescut înconjurat de femei, am avut mereu 7-8 în casă, aşa că mereu m-au fascinat şi sunt capabil să le înţeleg nevoile“, a spus tânărul.

George (26 de ani) este din Bucureşti şi lucrează ca antrenor de fitness, iar în trecut a făcut kick-boxing de performanţă. „Sunt o fire sociabilă, îmi place să mă fac plăcut şi sunt mereu pus pe glume, dar atunci când e nevoie pot să fiu serios şi sunt foarte ambiţios“, se caracterizează George.