„Cronica Cârcotaşilor“ iese din izolare şi revine la Prima TV cu noi emisiuni

Emisiunea prezentată de Ioana Petric, Codruţ Kegheş (alias Dezbrăcatu') şi Şerban Huidu este difuzată în fiecare miercuri, de la ora 20.00.

În această perioada, echipa „Cronica Cârcotaşilor“ a stat acasă şi şi-a ocupat timpul cu diverse activităţi.

Prezentatorii au ţinut legătura cu fanii prin intermediul reţelelor de socializare, au realizat în fiecare dimineaţă emisiunea de radio „Cronica Cârcotaşilor“, au făcut sport şi au stat cu familiile lor.

Şerban Huidu a reuşit să gătească, o ocupaţie pentru care nu avea timp înainte. El a reuşit să facă mai multe reţete de la Gordon Ramsey cum ar fi aripioare de pui cu sos tamarind sau sandviş cu carne de vită. „M-am specializat în Gordon Ramsey iar colegii spun că e cam de mine. Mi-au ieşit toate reţetele lui, mai puţîn una: ouă scoţiene. Am stricat toată bucătăria şi copiii mei au ras de mine pentru că m-am şi enervat că nu mi-au ieşit“ spune Şerban Huidu.

FOTO Prima TV

Codruţ Kegheş a gătit şi el, dar a şi grădinărit sau şi-a făcut ordine în casă: „Înainte nu prea aveam timp de nimic. În perioada asta de izolare am făcut mişcare, am grădinărit, am dormit şi am făcut curat în casă. Acum am făcut ceea ce nu am avut timp să fac până acum. Am făcut curat până şi în sertare. 70% am aruncat şi mi-am dat seama că omul strânge foarte multe lucruri nefolositoare. Am aruncat cabluri, chei, cărţi de vizită, veselă, borcane, sticle, lucruri ruginite.“

FOTO Prima TV





Ioana Petric s-a retras la Cluj unde a stat cu părinţii şi s-a odihnit în mare parte din aceste două luni. „În ciuda aşteptărilor şi a trendului general, nu am dezvoltat noi abilităţi în această izolare. Am reuşit însă să fac ceea ce nu am avut timp, mai exact să mă ocup de mine. Am stat cu ai mei, am citit, am făcut yoga, am alergat, am pictat şi am făcut cursuri de dans online. Cam tot ce făceam şi înainte doar că prea rar pentru că nu aveam timp. Şi l-am ajutat pe tată cu cercetările pentru vaccin, un vaccin de prune, de 60 de grade, made în Cluj“, spune Ioana.

În timpul izolării „Cronica Cârcotaşilor“ a împlinit şi 20 de ani şi deşi echipa şi-ar fi dorit să sărbătorească împreună, nu a reuşit să facă asta. În schimb, le-a pregătit telespectatorilor ediţii speciale cu toate derapajele din spaţiul media românesc de-a lungul celor 20 de ani.

Acum, după terminarea perioadei de izolare, cîrcotaşii revin pe micile ecrane, din 20 mai, la Prima TV, cu o serie nouă de emisiuni, în fiecare miercuri, de la ora 20.00.