ANALIZĂ. Care e problema cu reclama „bere-suc“ de la „pisi-câine“: „Toată povestea mi se pare un experiment local, care a dat-o de gard acum“

Reclama cu „pisi-câine“ a fost lansată în această vară de brandul Ursus Cooler. În spot se promovează noi variante de Ursus Cooler, pe lângă cea cu lâmăie: cu cireşe şi cu grepfruit. De aici vine conceptul: este o „bere-suc“ sau un „suc-bere“ fără alcool. Recent, însă, au apărut voci care au acuzat că reclama atrage mai degrabă atenţia copiilor, nu a adulţilor, şi a fost reclamată la CNA.

„Creează în psihologia acestora permisiunea de a consuma «bere», cu atât mai mult cu cât mesajul este confuz prin faptul că se indică a fi un produs similar pisicâinelui, respectiv bere şi suc în acelaşi conţinut“, se arată în petiţia semnată de un părinte.

„Salut, eu sunt Alex, pisicâinele. Încântat de cunoştinţă! Pisi-ce? Exact, pisicâine. Adică sunt şi pisică, şi câine. Iar filozofia mea e simplă: îţi aduc mereu ce-i mai bun din două lumi. Aşa a apărut Cooler, cea mai suc-bere sau cel mai bere-suc“, se arată în reclamă.

Contactat de „Adevărul“, consultantul de comunicare Iulian Comănescu spune că spotul publicitar atrage într-adevăr atenţia copiilor şi a făcut un experiment în acest sens, dar crede că reclamarea acesteia la CNA este exagerată, pentru că nu poate fi argumentată asocierea copii-alcool.

„Am făcut un test simplu: i-am pus băiatului meu de 5 ani. L-am întrebat dacă i-ar plăcea băutura respectivă şi dacă crede că e pentru copii şi a răspuns «da» la ambele întrebări. După aceea i-am atras atenţia că e bere şi a zis: «A, nu ştiam!»

Testul meu nu poate înlocui un studiu de percepţie, dar cred că e destul de clar că reclama atrage copiii. Mai ales că ambianţa aduce oarecum cu Zootropolis. Dar dacă appeal-ul pentru copii este după mine cert, nu prea înţeleg partea cu încurajarea consumului de alcool la copii. Se leagă cel mult de a-i obişnui cu cuvântul «bere», dar copilul meu nu l-a sesizat, altfel ar fi ştiut că băutura nu e pentru el. Ursus Cooler are 0% alcool. Sunt curios dacă e o băutură mai nesănătoasă pentru copii decât sucurile acidulate cu care se «droghează» mai toată generaţia de mâine. Dar nu are alcool.

Or reclama a stârnit scandal tocmai din acest motiv, al asocierii copii-alcool. Asocierea e foarte greu de argumentat, dar era foarte uşor de intuit la ce te expui dacă te laşi dus pe aripile CGI-ului şi trânteşti o animaţie Pixar-style, pentru copii de 8 ani, într-un spot în care se spune de mai multe ori cuvântul bere. Din punctul ăsta de vedere, mă mir că o agenţie internaţională îşi poate târî cu atâta nonşalanţă clientul într-o poveste de felul ăsta. Dar cine ştie a cui a fost ideea“, a spus Iulian Comănescu.

Dacă înainte de reclamă nu ştiam ce e Ursus Cooler, după am rămas şi mai nelămurit

Consultantul de comunicare a continuat: „Altfel, mult zgomot pentru nimic. Da, reclamele nu trebuie să se adreseze copiilor. Dar să fim serioşi, Moş Crăciun de la Coca-Cola e în primul rând pentru persoane majore? Aproape orice reclamă la biscuiţi sau suc de pe lumea asta are o adresare la copii sau personaje copii. Copiii consumă reclame ca pe blinii, vorba lui Cehov, fiindcă au durate potrivite cu attention span-ul scurt al copiilor şi sunt în limba locală. Presupun că li se face poftă de multe lucruri, dar ceea ce îi atrage aprioric e gustul dulce, care, din câte m-am informat, funcţionează ca nicotina sau altele la adulţi.

Dacă înainte de reclamă nu ştiam ce e Ursus Cooler, după am rămas şi mai nelămurit. E un brand în disonanţă cognitivă, vezi ideea de pisi-câine. Ca poziţionare, presupun că e un Radler cu zero alcool, dar asta ştiu mai bine producătorii. Din punctul de vedere al marketingului, toată povestea mi se pare un experiment local, care a dat-o de gard acum - am căutat şi nu am găsit referiri internaţionale la brand“, ne-a explicat Comănescu.

Iulian Comănescu este consultant de comunicare. Are clienţi manageri, vedete şi politicieni prin intermediul companiei proprii, Comanescu & Partners, cu operaţiuni la Bruxelles şi Bucureşti. A scris două cărţi, „Cum să devii un Nimeni - mecanismele notorietăţii, branduri personale şi piaţa media din România“ (Humanitas, 2009) şi „Mihnea Constantinescu. Omul care a schimbat România fără ca noi să ştim“ (Curtea Veche, 2019).

Neştiind care e consumatorul, tu poţi să te trezeşti că pisicile sunt atrase şi stau nemişcate în faţa televizorului când rulează acest spot.

De asemenea, Sorin Psatta, specialist în publicitate, cu 25 de ani de experienţă în advertising, şi lector la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, spune că „nu reclama e problema, ci produsul în sine“. În plus, e de părere că spotul publicitar nu are relevanţă pentru consumator, pentru că el „se adresează tuturor şi nimănui“.