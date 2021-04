Ana Porgras, Survivor Romania: „Nu sunt iubita lui Zanni, dar îl aştept la mine acasă”

Ana a fost de departe una dintre cele mai competitive şi mai iubite concurente. Ea nu s-a remarcat prin show, mai exact prin conflicte şi victimizări la „Survivor România”, ci mai mult prin prisma rezultatelor sale sportive. „Am fost exact cum a fost toată România! Nu mi-a venit să cred! Când a zis domnul Dan: <Ana>, eu am zis <nu cred asta, e o glumiţă>! Eram şocată! Adusesem trei puncte pe cel mai greu traseu din Survior, era epuizant, ajungeam la final fără pic de forţă. Lumea a văzut cât de mult suflet am pus eu, cât de mult mi-am dorit să câştigăm. În a doua parte a zilei, când eram pe barcă, mă uitam la resorturi şi am zis: <cred că va ultima oară când le văd!> Am avut o presimţire că ies, aşa din nimic!”, a povestit Faimoasa, la emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D.

