X Factor - Delia şi-a ales grupurile cu care merge în etapa umătoare

Jurata X Factor a intrat în competiţia scaunelor cu treisprezece grupuri, întrucât în ediţia trecută a format un nou grup, Oma Jali şi Elvis Silitra, concurenţii eliminaţi de Loredana, susţinând că ”nu ar trebui să plece oameni talentaţi acasă, când putem lucra în favoarea lor”.

De altfel, cei doi, care au format trupa Omajii, au avut o apariţie incendiară pe scenă, interpretând melodia "Show must go on", a legendarei trupe Queen.

Delia a avut o alegere grea de făcut, dar în cele din urmă a decis care sunt trupele cu care vrea să atace etapa următoare, Battle-urile. Acestea sunt Rază de Lună, Omajii şi The Jazzy Jo Experience. A fost concurenţă acerbă, echipele, foarte determinate, însă originalitatea a fost cuvântul-cheie, după care Delia şi-a făcut alegerile.