VIDEO Reacţia lui Selly după comentariul lui CTP privind accidentul auto: a lansat o piesă în care a explicat cum face bani

Vlogger-ul a declarat că a muncit extrem de mult pentru a-şi cumpăra maşina visurilor lui, un Mercedes CLS 450, model 2019, de aproape 400 de cai putere.

„Eu n-am vrut să vorbesc despre subiectul acesta. Şi nici măcar nu am vrut să se afle. Dar din moment ce a ajuns peste tot în presă, haideţi mai bine să vă povestesc eu exact cum s-a întâmplat. Am făcut un accident din vina mea în sensul giratoriu de la Aviatorilor. Eu eram pe banda depărtată de sensul circular şi voiam să fac stânga. M-am încadrat prost, în timp ce tipul care a intrat în mine era aproape de sens şi în loc să facă stânga, el voia să meargă înainte. Deci, cumva, amândoi eram încadraţi prost. Acum cel mai important lucru din toată situaţia asta este că eu sunt bine, omul ăla este bine. Voiam în primul rând să ştiti toată treaba asta pentru că am văzut peste tot vorbindu-se de valoarea maşinii, că mi-am luat eu maşină scumpă şi că am stricat-o. Nimeni nu s-a gândit la faptul ca se putea intampla ceva mult mai rău. Toată lumea se gândea numai la lucrurile astea materiale. Maşina asta, toate astea sunt nişte fiare. Ele se schimbă, se repară, se îndreaptă, mă costă în jur de 5.000 de euro reparaţia“, a spus Selly, pe Instagram.