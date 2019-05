VIDEO Madonna a încălcat regulamentul Eurovision şi a oferit cel mai controversat moment politic din istoria concursului, gest pentru care este lăudată

Chiar dacă vocea ei nu s-a ridicat (la propriu) la înălţimea aşteptărilor şi a fost aspru criticată şi ironizată pentru acest lucru, Madonna şi-a atras şi numeroase laude după ce a făcut un apel la pace pe scena Eurovision 2019 din Tel Aviv, Ierusalim.

În coregrafia pentru piesa „Future“, Madonna a inclus o trimitere directă la conflictul israeliano-palestinian. Dansatorii au purtat măşti de gaze, iar doi dintre ei, care s-au ţinut de mână, au avut pe spate câte un steag - unul israelian şi unul palestinian. Mai mult, au fost rostite fraze sugestive precum „Vă cunoaştem crimele“, „Nu toată lumea vine în viitor/ Nu toată lumea învaţă din trecut“, „Ei sunt atât de naivi, ei cred că noi nu suntem conştienţi de crimele lor. Noi ştim, dar nu suntem deocamdată pregătiţi să acţionăm“, iar prestaţia s-a încheiat cu mesajul „Treziţi-vă!“, şoptit de Madonna, dar şi afişat pe un ecran imens.

O mişcare îndrăzneaţă, având în vedere că regulamentul competiţiei interzice clar declaraţiile politice. În plus, este o lovitură pentru Israel, care a plătit bani frumoşi pentru a o aduce pe scenă, aproximativ 1,3 milioane de dolari.

Telespectatorii s-au grăbit să o laude pe Madonna pentru curajul de care a dat dovadă: „Hai să lăsăm de-o parte calităţile vocale ale Madonnei şi să ne concentrăm mai bine pe declaraţia ei politică împotriva modului în care sunt trataţi palestinienii de către ţara-gazdă care a plătit milioane de dolari pentru a o aduce pe scenă“, „Madonna s-a dus la cel mai mare eveniment din Israel doar pentru a arăta steagul palestinian. O iubim!“, „Puteţi să-i iubiţi sau să-i urâţi interpretarea, dar Madonna şi-a făcut auzită părerea, ceea ce e grozav“.

Pe de altă parte, EBU, organizatorul Eurovision, nu s-a arătat prea încântat şi s-a delimitat imediat de moment, anunţând că acesta nu a fost inclus în repetiţiile pentru care şi-a dat acordul.

„În transmisia live a finalei Eurovision 2019, doi dintre dansatorii Madonnei au afişat pentru un scurt moment steagurile Israelului şi Palestinei. Acest element al actului artistic nu a făcut parte din repetiţiile pentru care EBU şi-a dat acordul. Eurovisionul este un concurs apolitic, iar Madonnei i-a fost adus la cunoştinţă acest lucru“, a declarat un reprezentant EBU.

Gestul Madonnei vine după ce decizia ei de a cânta pe scena din Tel Aviv a fost intens criticată, iar mai mulţi colegi de breaslă i-au cerut să-şi anuleze apariţie. Mai mult, solistul trupei scoţiene Primal Scream, Bobby Gillespie, a atacat-o dur pe Madonna, numind-o „prostituată“ şi acuzând-o că „ar face orice pentru bani“.

Recent, Madonna a răspuns criticilor primite după ce a acceptat să cânte în Ierusalim: „Nu voi înceta vreodată să cânt doar pentru a respecta agenda politică a cuiva şi nici nu voi înceta să condamn public încălcările drepturilor omului oriunde în lume s-ar întâmpla. Mi se rupe inima de fiecare dată când aflu că oameni nevinovaţi îşi pierd viaţa în această regiune şi că violenţa este perpetuată pentru a ajuta unor scopuri politice ale unor oameni care beneficiază de pe urma acestui conflict istoric. Sper şi mă rog ca în curând să ne eliberăm din acest ciclu teribil al distrugerii şi să creăm un nou drum către pace“.

People really be talking about Madonna's autotune??? Really? She couldn't care less and this photo is what you should talk about. #Eurovision pic.twitter.com/iTbkEpMmVW

Let’s not focus on Madonna’s sub-par vocal but instead look at her mic-drop political statement against the treatment of Palestine by the host country who just paid her millions of dollars to perform in their Eurovision internal. #madonna #eurovision #freepalestine pic.twitter.com/AEwLrljE9J