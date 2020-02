Val de reclamaţii după reprezentaţia divelor Shakira şi Jennifer Lopez la Super Bowl: Ne-au expus copiii la un show porno VIDEO

Shakira a fost prima care a apărut pe scenă. „Hola, Miami!“, a strigat ea, dând startul cu „She Wolf“. Din medley-ul prezentat au făcut parte „Whenever, Wherever“ şi „Hips Don’t Lie“, apoi, alături de portoricanul Bad Bunny, a cântat din piesa „I Like It“ a lui Cardi B. Shakira a cântat şi la chitară, iar instrumentistul din trupa ei a adus câteva acorduri ale piesei „Kashmir“ a trupei Led Zeppelin.

La rândul ei, Jennifer Lopez şi-a demonstrat aptitudinile de dans la bară, demonstrate în filmul „Hustlers“, lansat anul trecut. Aceasta a fost unul dintre cele peste zece momente coregrafice prezentate, care i-au demonstrat versatilitatea. A cântat din „Jenny from the Block“, „I’m Real“ şi „Get Right“, apoi „Waiting for Tonight“.

Finalul a fost suprinzător, deoarece artistele au ales să cânte împreună „Waka Waka“, care a fost imnul Cupei Mondiale 2010. Momentul a fost unul reuşit, cele două demonstrând că sunt cele mai mari vedete latino-americane din industria divertismentului.

Shakira şi Jennifer Lopez au încheiat show-ul, primul susţinut la Super Bowl de două cântăreţe sud-americane, cu o îmbrăţişare.