The Cure - New wave, rock şi pop, la Bucureşti

După ce au marcat 40 de ani de la apariţia primului album de studio, „Three Imaginary Boys”, după 13 materiale discografice şi după ce a fost cap de afiş la Glastonbury (pentru prima dată din 1995), The Cure a ajuns în premieră la Bucureşti.





Pe scenă s-au aflat Robert Smith (voce, chitară), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (baterie), Reeves Gabrels (chitară) şi Roger O Donnell (clape).





Afişând binecunoscutul look goth, copiat de mulţi dintre cei prezenţi la concert, Smith s-a bucurat de ovaţiile publicului, cu care a comunicat din priviri şi gesturi, şi căruia i-a transmis că trupa va reveni. Ceea ce este foarte probabil, având în vedere că în primăvară el anunţa că trupa a înregistrat un nou album.





În cele peste două ore de concert, The Cure a trecut de la sonorităţi new wave la post punk şi rock, unde a petrecut o bună perioadă, sfârşind cu şapte piese pop, poate cele mai aşteptate de majoritatea spectatorilor.





După melodii ca „Pictures of You”, „Never Enough”, „In Between Days” şi „Shake Dog Shake”, setul a fost încheiat cu „Disintegration”.





Revenind la bis, Smith a mulţumit publicului şi i-a promis un final pop - cu „Lullaby”, „The Caterpillar”, „The Walk”, „Friday I'm in Love”, „Close to Me”, „Why Can't I Be You?” şi „Boys Don't Cry” - apreciat la unison.





După debutul în undergroundul englez, The Cure a ajuns să concerteze în faţa a zeci de mii de oameni. Sound-ul a devenit unul emblematic, iar muzicienii l-au prezentat şi luni seară impecabil.





Trupa a fost inclusă anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame.





The Cure a fost înfiinţată în 1976, în Crawley (West Sussex, Anglia). Trupa a debutat în 1979 cu albumul „The Imaginary Boys”, încadrat curentelor post-punk şi new wave. Solistul şi compozitorul Robert Smith a fost membru constant al grupului care a făcut câteva schimbări de stil de-a lungul anilor. The Cure a lansat 13 albume de studio, care au fost vândute în peste 27 de milioane de copii. Cel mai recent, „4:13 Dream”, a apărut în octombrie 2008. Între piesele cele mai cunoscute ale trupei se numără „Let's Go to Bed" (1982), „Close to Me” (1985), „Just Like Heaven" (1987), „Lovesong" (1989) şi „Friday I'm in Love" (1992). Formaţia a obţinut două Brit Awards, două nominalizări la premiile Grammy şi un trofeu Ivor Novello.





Trupele Coma, Days of Confusion, God is An Astronaut şi Editors au deschis concertul The Cure de la Bucureşti.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: