Programul pe zile la Neversea 2022. Vezi în ce zile cântă artiştii tăi preferaţi

NEVERSEA 2022, PROGRAM PE ZILE

JOI, 7 IULIE

Mainstage: Alesso, Danny Avila, KSHMR, Madeon (DJ Set), Partydul Kiss FM & WRS (Special Guest), Tchami, The Motans, Ummet Ozcan

Temple: Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Sublee B2B Cap

The Ark: Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, DJ Shiver, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Macanache, Paraziţii, Phunk B, Şuie Paparude, YnY Sebi, Zo

Daydreaming: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Dizharmonia, El Mundo, Hot Oasis, Julian M, Oliver Koletzki

Oasis: Anna Tur, Claptone, Elchinsoul B2B Kattia, Ferreck Dawn, Mike Kross, Noel Holler B2B Toby Romeo, Nusha, Paul Damixie, Terry Golden

VINERI, 8 IULIE

Mainstage: B Jones, DJ Dark & Mentol, Don Diablo, Nicky Romero, Parov Stelar Live, Quintino, Smiley, ZHU

Temple: Arapu, Priku, Raresh

The Ark: Deliric x Silent Strike with Muse Quartet, El Nino, Grasu XXL, Killa Fonic, Malaa, Marko Glass ft. Bvcovia, Netsky, Rava

Daydreaming: Armen Miran, Bross, Christian Loffler, Djeff, Hernan Cattaneo, Igor Marijuan, Vizan

Oasis: Andre Rizo, Andrew Dum, Cotoraci B2B Kaiser, Dave Andres, John Junior, Kasia, Le Twins, Moonsound, Sllash & Doppe

SÂMBĂTĂ, 9 IULIE

Mainstage: Alan Walker, Arias, Black Eyed Peas, Brennan Heart, Carla’s Dreams, Manuel Riva, Steve Aoki, W&W

Temple: Amelie Lens, Cezar B2B Praslea, Milo Spykers, Sit

The Ark: AlbertNbN, Azteca, bbno$, Borgore, Connect-R & Johny Romano, Dub FX & Woodnote, Nane, Şatra B.E.N.Z.

Daydreaming: Akos, Angel, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Glauco Di Mambrio, Hraach, Kerala Dust, Marwan, Mira, Persic

Oasis: Adrian Funk, Adrian Şaguna, AlexUnder Base, Andrew Maze, Arias, Bogdan Vix, Maryo, Pascal Junior, Rave Republic, Vali Bărbulescu & Lucian Bărbulescu

DUMINICĂ, 10 IULIE

Mainstage: Azteck, Delia, Dimitri Vegas & Like Mike, NERVO with Alexandra Stan (Special Guest), One True Singer (Rareş, Adi & Erika Isac), Timmy Trumpet, Tujamo, Tyga

Temple: Jamie Jones, Mahony, Richy Ahmed

The Ark: Culese din Cartier, Dirtyphonics, DJ Wicked, Ian, Krewella, Oscar

Daydreaming: HVOB Live (clubset), Lee Burridge, Matthew Dekay, Pan Live, Pandhora Live, Refrakt, Sebastian Leger

Oasis: AlbWho, Alex Kennon, Chris Hype, DJ Andi, Hiddn, Korolova, Maya, Rosario Internullo, Sasha Lopez

Biletele de o zi şi abonamentele pentru cele 4 zile şi 4 nopţi de distracţie la mare sunt disponibile neversea.com. Festivalul Neversea are loc între 7 şi 10 iulie în Constanţa.