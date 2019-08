Festivalul Woodstock 50 a fost anulat oficial. Mesajul transmis de organizatori

În comunicatul transmis la orele prânzului, organizatorii sugerează ca artiştii să doneze organizaţiei non-profit HeadCount, care se ocupă cu înregistrarea votanţilor, 10% din onorariile plătite deja, scrie news.ro.

Michael Lang, cofondatorul Woodstock, a transmis: „Suntem întristaţi că o serie de obstacole neprevăzute a făcut imposibil să facem festivalul pe care ni-l imaginam, cu lineup-ul minunat pe care îl aveam şi angajamentul social pe care îl anticipam“.

În ultima săptămână, mai mulţi artişti care erau incluşi în lineup-ul festivalului şi-au anunţat retragerea, după ce organizatorii au schimbat locul în care urma să aibă loc evenimentul.

Muzicienii John Fogerty, Country Joe McDonald, John Sebastian, Jay-Z, The Raconteurs, unul dintre proiectele lui Jack White, Miley Cyrus şi Carlos Santana s-au numărat printre ei.

Festivalul trebuia să aibă loc la Watkins Glen (New York), însă mai multe aprobări neacordate au făcut ca evenimentul să rămână fără spaţiu. Organizatorii au în vedere mutarea lui în Maryland, fapt care i-a nemulţumit pe artiştii care susţin că, oricum, nu au primit de săptămâni bune niciun semn din partea acestora.

În weekend-ul 16 - 18 august va avea loc Bethel Woods Music and Culture Festival, pe spaţiul în care a avut loc Woodstock 1969. Carlos Santana este inclus în lineup-ul acestui al doilea festival din care mai fac parte Ringo Starr, Edgar Winter şi Doobie Brothers.

În perioada 15 - 18 august 1969, în apropiere de New York, a avut loc festivalul Woodstock - Three Days of Peace & Music, la care au cântat, între alţii, Jimi Hendrix, The Who, Santana, Joe Cocker, Janis Joplin, Sly & the Family Stone, The Band, Joan Baez, Grateful Dead, Jefferson Airplane şi Crosby, Stills, Nash & Young. Evenimentul a adunat aproximativ 500.000 de persoane.

