EXCLUSIV. Soţia lui Ronnie James Dio: „Povestea lui este cea a speranţei triumfând împotriva deznădejdii”

Ronnie James Dio începuse să scrie autobiografia în 1980, însă decesul său, survenit pe 16 mai 2010, a făcut ca autobiografia să rămână neterminată. Numai că Wendy Dio, soţia sa, şi-a dorit mult ca această autobiografie să fie finalizată. Şi, împreună cu jurnalistul britanic Mick Wall a completat-o şi finisat-o. Iar cartea, intitulată „Rainbow In The Dark: The Autobiography” a fost publicată în luna august la editura Permuted Press din S.U.A., fiind deja vândută în zeci de ţări.

Pe numele real Ronald James Padavona, artistul american Ronnie James Dio (1942-2010) a fost unul dintre cei mai talentaţi şi apreciaţi solişti ai muzicii heavy metal din toate timpurile. În 1967 a format grupul rock Elf, iar în 1975, când Ritchie Blackmore a fondat trupa Rainbow, Ronnie James Dio a fost ales să fie solistul trupei. În 1979, Ronnie James Dio l-a înlocuit pe Ozzy Osbourne ca solist al trupei Black Sabbath şi în 1982 a format propria trupă, intitulată Dio. În 2006, Ronnie James Dio a creat trupa Heaven&Hell.

Pe 16 mai 2010, Ronnie James Dio s-a stins din viaţă la şapte luni după ce fusese diagnosticat cu cancer la stomac. Pe 26 iunie 2010 ar fi trebuit să concerteze la Bucureşti…

În septembrie 1998, în faţa a mii de fani, Ronnie James Dio a susţinut un concert de neuitat la Sala Polivalentă din Bucureşti.

Ronnie James Dio a fost cunoscut pe tot globul pentru vocea sa foarte puternică şi versatilă, iar în 2013, jurnalistul Sacha Jenkins l-a numit cel mai bun vocalist al muzicii heavy metal din toate timpurile.

Wendy Dio, soţia lui Ronnie James Dio, cu care acesta s-a căsătorit în 1978, a vorbit în interviul exclusiv pentru „Adevărul” despre autobiografia lansată acum câteva luni şi despre amintirile speciale legate de ilustrul său soţ.

Cum s-a născut ideea acestei autobiografii revizuite şi completate, o carte atât de plină de emoţii?

Când Ronnie a început să scrie această carte, intenţia sa era ca această carte să nu aibă sfârşit. Încă nu fusese diagnosticat cu teribila boală, iar pentru el viitorul încă era plin de promisiuni. Acesta era Ronnie James Dio de care m-am îndrăgostit şi cu care m-am măritat, o forţă de neoprit a naturii pentru care totul era posibil, chiar şi când destinul părea să conspire impotriva lui.

Wendy şi Ronnie James Dio în ziua nunţii



Chiar şi după ce s-a îmbolnăvit în 2009, era decis să lase în urmă o autobiografie. După ce Ronnie a murit în 2010, intenţia era să îi publicăm memoriile cât mai repede. Însă nu am putut face acest lucru atunci, eram cu inima frântă. Însă nu puteam să lucrez la ceva ce era atât de personal legat de Ronnie. Însă ştiam că va veni o zi când autobiografia sa va fi publicată. Pentru că Ronnie merită ca povestea sa să fie auzită şi citită.

Acum câţiva ani, jurnalistul Mick Wall, cu care eram prieteni buni din anii 1980, m-a întrebat dacă sunt pregătită să lucrăm pentru a finisa autobiografia lui Ronnie. Şi am început să strângem materialele şi să punem totul cap la cap, să strângem notele scrise de mână de Ronnie şi manuscrisul neterminat, să adunăm toate datele.

„Putea să te facă să râzi cu lacrimi, dar şi să plângi când povestea prin ce a trecut”

Ştiu că Ronnie James Dio scria doar de mână şi citea mult.

Da, aşa este. Îşi scria toate versurile de mână, avea un scris minunat. Şi autobiografia neterminată pe care apoi am reuşit să o finalizăm era scrisă tot de mână. Ronnie nu a folosit vreodată un computer. Aş vrea să mai spun şi că Ronnie citea foarte mult şi era un povestitor înnăscut. Putea să te facă să râzi cu lacrimi, dar şi să plângi când povestea de momentele grele prin care a trecut pentru a îşi transforma visele în realitate.

Ronnie James Dio, alături de trupa Dio în 1986

Dacă versurile bogate şi pline de imaginaţie ale lui Ronnie erau poezia sa, această carte a devenit epitaful său personal, scris cu inima. Ori de câte ori vorbeam, Ronnie insista povestea pe care de fapt dorea să o spună în carte era una a speranţei triumfând împotriva deznădejdii şi cum bucuria, lumina şi spiritul pozitiv vor învinge mereu întunericul. Să nu îţi fie frică vreodată de noapte, răsăritul este mereu aproape.

„Englezoaică, simpatică, deşteaptă, frumoasă, blondă”. Aşa v-a descris Ronnie James Dio după ce v-a văzut prima oară. Cum l-aţi descris pe Ronnie a doua zi după ce l-aţi întâlnit pentru prima dată?

(Râde) După ce l-am cunoscut, primul lucru ce mi-a venit în minte era acela că era prea scund pentru mine. Însă Ronnie era un om uimitor. Îl făcea pe fiecare dintre cei cu care vorbea să se simtă că este cea mai importantă persoană din lume. Ronnie iubea oamenii.

Cum a reuşit Ronnie James Dio să nu aibă vreodată teamă de noapte şi să vadă mereu răsăritul la orizont?

Ronnie a crezut mereu că visele devin realitate dacă îţi doreşti cu adevărat ceva şi dacă munceşti mult. Întotdeauna şi-a urmat visele.

Cât a fost durere, cât a fost iubire şi faimă în viaţa şi cariera lui Ronnie James Dio?

Ronnie a avut multe suişuri şi coborâşuri în călătoria sa prin viaţă, dar întotdeauna s-a focalizat pe partea pozitivă a vieţii.

Cât de dificil şi de motivant a fost să scrieţi în carte despe omul cu care aţi stat câteva decenii?

A fost o experienţă plină de emoţii, însă mi-am dorit mult ca această carte să fie publicată pentru ca fanii săi să îi audă povestea.

Cum aţi reuşit să nu vă prăbuşiţi după ce Ronnie James Dio a fost concediat din trupa Rainbow?

A fost o perioadă extrem de dură atunci, însă Ronnie a fost foarte determinat să nu mai scrie cântece comerciale, aşa cum i se ceruse. Am strâns totul şi ne-am mutat în California, unde am început un nou episod.

Cum a reuşit Ronnie James Dio să nu fie implicat în scandaluri cu sex, droguri şi alcool în atât de agitata lume a muzicii heavy metal?

Ronnie era mult prea inteligent pentru asta. Ronnie a fost un altfel de muzician, unul pentru care muzica, scena şi fanii erau totul.

Care este cea mai frumoasă amintire din viaţa petrecută cu Ronnie James Dio?

O să vă dau răspunsul fără vreo ezitare: a fost în 1978, ziua nunţii noastre, o zi superbă pe care o voi ţine minte toată viaţa.

Dar ultimele amintiri legate de Ronnie James Dio?

Sunt legate de lunga şi dura bătălie privind cancerul său şi cât de mult m-am luptat pentru a ţine vii muzica şi amintirea sa.

