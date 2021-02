Cine sunt artiştii care lansează primul album al copilului lor nenăscut. Sunetele sunt generate de mişcările produse în uter

„Sounds Of The Unborn”, primul album înregistrat de un copil înainte să se nască, va fi lansat în luna aprilie a acestui an, potrivit NME.

Albumul de debut al lui Luca Yupanqui a fost înregistrat în timp ce ea se afla încă în pântecele mamei, iar acum el este programat să fie lansat pe 2 aprilie via Sacred Bones, scrie news.ro

Yupanqui este copilul artiştilor Elizabeth Hart, basist în grupul rock experimental Psychic Ills, şi Iván Diaz Mathé, colaborator al unora ca Lee ‘Scratch’ Perry.

Psychic Ills

Primul single lansat este „V4.3 pt.2”, alături de un videoclip realizat de Victoria Keddie din înregistrări făcute de cuplu.

Albumul a fost înregistrat folosindu-se tehnologia MIDI, care transformă mişcările din uter ale copilului în sunete.

După sesiuni de înregistrări care au durat cinci ore, Hart şi Mathé au editat şi mixat rezultatul, încercând să intervină cât mai puţin pentru a permite „mesajului lui Luca să existe în forma sa brută”.

„Este în natura umană să te întrebi cum este viaţa în interiorul conştiinţei unei alte fiinţe umane. Cum se simte? Cum sună? Toate aceste întrebări au devenit mai importante şi mai puternice pentru Elizabeth şi Iván în timp ce aşteptau ca Luca să vină pe lume”, se arată într-un comunicat, iar albumul este o încercare de a răspunde acestor întrebări.