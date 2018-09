Cât costă biletele pentru concertul lui Lenny Kravitz din Cluj

Un loc la concertul lui Lenny Kravitz va putea fi achiziţionat începând de la suma de 275 lei, iar cel mai mare preţ ajungând la 545 lei în tribune. Pentru categoria Teren/Standing, cu loc în picioare, biletele costă 350 lei, în timp ce locurile din tribune au preţuri de 275, 315, 385, respectiv 545 lei, scrie News.ro

Biletele pot fi achiziţionate online, de pe lennykravitz.emagic.ro , dar sunt disponibile şi pe eventim.ro iabilet.ro şi în toate punctele de vânzare ale partenerilor.

Lenny Kravitz revine în Romania pentru un concert în premieră în Cluj-Napoca. Artistul a decis ca după întâlnirea din 2008 din Bucureşti să ofere românilor o nouă seară de neuitat.

Pentru prima oară pe o scenă din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul său album, al 11-lea din carieră, „Raise Vibration“. Pe data de 6 mai 2019, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca fanii vor asculta atât piesele noi ale artistului, dar şi hituri precum „Are You Gonna Go My Way“, „If You Can’t Say No“, „I Belong To You“, „Fly Away“ şi „American Woman“.

Născut pe 26 mai 1964, la New York, Leonard Albert Kravitz este cântăreţ, compozitor, actor şi producător muzical. Muzica lui cuprinde elemente rock, blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae, psychedelic, pop şi folk. Premiat patru ani la rând cu trofeul Grammy al categoriei „Best Male Rock Vocal Performance“, Kravitz a primit, în decembrie 2011, însemnele Ordinului Artelor şi Literelor din partea statului francez. A lansat 10 albume de studio, iar între cele mai de succes se numără „Mama Said“ (1991), „Are You Gonna Go My Way“ (1993), „Circus“ (1995) şi „It Is Time for a Love Revolution“ (2008). Turneul de promovare a acestuia din urmă a ajuns şi la Bucureşti.