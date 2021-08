Albumul „Tattoo You” al trupei The Rolling Stones, relansat după 40 de ani, remasterizat şi cu nouă piese inedite

Membrii trupei The Rolling Stones FOTO Shutterstock

Cu câteva săptămâni înainte de startul primului turneu fără bateristul Charlie Watts, care este indisponibil din cauza unor probleme de sănătate, trupa a anunţat că marchează a 40-a aniversare a unuia dintre albumele emblematice din istoria muzicii.

Noua variantă „Tattoo You” urmează să apară pe 22 octombrie.

„Living in the Heart of Love” este prima piesă lansată dintre cele nepublicate până acum din perioada albumului.

Cunoscut pentru single-urile „Start Me Up” şi „Waiting on a Friend”, albumul „Tattoo You” este o colecţie de 11 piese care au fost create pe parcursul a zece ani. Este şi cazul celor nouă melodii adăugate acum sub titlul „Lost & Found”.

Alături de acestea este inclus un concert susţinut de grup pe stadionul Wembley în 1982.