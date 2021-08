Scarlett Johansson, în următorul film al lui Wes Anderson alături de Adrien Brody, Tilda Swinton şi Bill Murray

Johansson, care a jucat recent în „Black Widow”, film pentru care a dat în judecată Disney, a fost nominalizată în 2020 la Oscar pentru rolurile din „Marriage Story” şi „Jojo Rabbit”.

Actriţa a mai colaborat cu Anderson, însă doar împrumutându-şi vocea pentru „Isle of Dogs”.

Acum este prima dată când va juca într-un lungmetraj live-action al lui. Astfel, este una dintre noile figuri din filmografia reputatului cineast, după Margot Robbie şi Tom Hanks, anunţaţi recent pentru următorul său lungmetraj.

Titlul filmului nu a fost încă anunţat.

Scarlett Johansson este cunoscută pentru rolurile din „Lost in Translation”, „The Prestige”, „Match Point”, „Under the Skin” şi „Ghost World”. Ea a câştigat şi un premiu Tony pentru rolul din spectacolul „A View From the Bridge”.

Wes Anderson şi-a prezentat la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes, în competiţie, cel mai recent lungmetraj, „The French Dispatch”, care va fi lansat în cinematografe toamna aceasta.