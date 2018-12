Diferenţe salariale uriaşe la Hollywood: câţi bani va primi Dwayne Johnson pentru rolul din „Jungle Cruise“ faţă de Emily Blunt VIDEO

Actorul, care joacă rolul căpitanului Frank, va încasa 22 de milioane de dolari pentru interpretarea sa, iar Blunt, pentru rolul cercetătoarei Lily Houghton, 9 milioane, potrivit TMZ, citat de news.ro.

„Jungle Cruise“ este programat să aibă premiera în iulie 2020.

Producţia a stârnit deja controverse după ce a fost anunţat că actorul de comedie Jack Whitehall va interpreta rolul unui homosexual.

Lungmetrajul va fi al doilea film Disney cu un personaj homosexual, după Le Fou al lui Josh Gad în remake-ul „Beauty and the Beast“ din 2017.

Dwayne Johnson, care a jucat recent în „Jumanji: Welcome to the Jungle“, a fost inclus anul acesta în lista Forbes a celor mai bine plătite celebrităţi, cu încasări de 124 de milioane de dolari.

Emily Blunt, care poate fi văzută pe marile ecrane în „Mary Poppins Returns“, este câştigătoarea unui trofeu BAFTA şi a unui Glob de Aur. Ea a mai jucat în „A Quiet Place“, „The Girl on the Train“ şi „Sicario“.