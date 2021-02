Critics Choice Awards - „Mank”, cele mai multe selecţii. Documentarul „colectiv”, între nominalizaţi

Serviciile de streaming domină lista nominalizărilor pentru cea de-a 26-a ediţie, cu Netflix în frunte. Platforma a primit, între altele, patru nominalizări la categoria „cel mai bun film”, un record pentru orice studio în istoria CCA, scrie Variety.

„Da 5 Bloods” al lui Spike Lee, „Ma Rainey’s Black Bottom” al lui George C. Wolfe, „Mank” al lui David Fincher şi „The Trial of the Chicago 7” al lui Aaron Sorkin reprezintă platforma.

Cel mai recent lungmetraj al lui Fincher, cu Gary Oldman în rol principal, a primit 12 selecţii, inclusiv pentru regie, interpretare masculină şi rol secundar feminin (Amanda Seyfried).

„Minari”, semnat de Lee Isaac Chung, o poveste semi-autobiografică a unei familii coreene care se mută în Arkansas în anii 1980, a primit 10 nominalizări, inclusiv la categoria „cel mai bun film”, pentru interpretare (Steven Yeun) şi rol secundar feminin (Yuh-Jung Youn).

„Ma Rainey’s Black Bottom”, cu Viola Davis şi Chadwick Boseman în distribuţie, a primit opt selecţii, în timp ce „News of the World”, regizat de Paul Greengrass, cu Tom Hanks în rol principal, a primit şapte.

Netflix a primit în total 46 de nominalizări, la care sunt adăugate cele 26 de selecţii din aria TV anunţate luna trecută. Îi urmează A24, cu 14, şi Amazon Studios, cu 13. Per ansamblu, HBO ocupă locul secund cu cele mai multe selecţii, 24, urmat de Amazon Studios, cu 18.

Actriţa britanică Olivia Colman este singura persoană nominalizată la categorii din aria televiziune („The Crown”) şi film („The Father”).

Chadwick Boseman a devenit primul actor care a primit două nominalizări postum în acelaşi an, pentru rolurile din „Da 5 Bloods” şi „Ma Rainey’s Black Bottom”.

Două nominalizări au primit şi Trent Reznor şi Atticus Ross, pentru muzica din „Mank” şi animaţia „Soul” (Pixar), la aceasta din urmă adăugându-se Jon Batiste.

Andra Day este creditată pentru compoziţia „Tigress & Tweed” din „The United States vs. Billie Holiday”, dar şi la categoria „cea mai bună actriţă”.

Documentarul românesc „colectiv” este nominalizat la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină”, alături de „Another Round/ Dunk” (Danemarca), de Thomas Vinterberg, „La Llorona” (Guatemala), de Jayro Bustamante, „The Life Ahead/ La vita davanti a sé” (Italia), de Edoardo Ponti, „Minari” (SUA, Coreea de Sud), de Lee Isaac Chung, şi „Two of Us/ Deux” (Franţa), de Filippo Meneghetti.

Având în vedere contextul sanitar, gala Critics Choice Awards va avea loc în format hibrid, pe 7 martie.