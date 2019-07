Victoria Beckham a dezvăluit motivul pentru care a refuzat să participe la turneul de reuniune al trupei Spice Girls

Victoria Beckham a mărturisit că a fost vorba de „mult curaj“ în a nu se alătura colegelor ei din trupa Spice Girls în mult-aşteptatul turneu de reuniune organizat în luna iunie în Regatul Unit, notează The Independent

Fosta cântăreaţă de muzică pop a fost singura membră care nu a făcut parte din concertele din Marea Britanie, ceea ce a dezamăgit mulţi fani.

„Am preferat să mă concentrez pe familie şi pe afacerea mea. Am 45 de ani şi sunt foarte fericită că sunt femeia care sunt... Nu încerc să mă schimb, vreau să fiu cea mai bună versiune a mea. După ce am făcut 40 de ani, nu eram aşa încrezătoare. Am învăţat să îmi ascult sentimentele şi instinctul“, a mărturisit Victoria Beckham.

După ce Beckham a declarat cu mult timp înainte că nu va lua parte la turneu, acum a explicat, în cadrul unui interviu, pentru Vogue Germany, că s-a simţit ciudat când a refuzat să meargă în turneu.

„A fost mult curaj în a nu merge cu fetele în turneul Spice Girls şi să fiu cea care spune: «Ştii, nu fac asta pentru că simt lucrurile diferit faţă de cum le simt ele acum»“, a spus ea.

La începutul acestui an, Beckham a declarat că probabil se va simţi „puţin pe dinafară“ când Spice Girls vor performa pe scenă: „Sunt sigură că atunci când eu voi fi aici, iar ele pe scenă, va fi un moment când o parte din mine se va simţi puţin pe dinafară. Pentru că o parte din mine va fi mereu o Spice Girl“.

Victoria Beckham a dat de înţeles de mai multe ori că nu are talent muzical şi a declarat că preferă să se concentreze pe brandul ei de modă, care i-ar oferit mai mult succes decât ar fi avut din postura de cântăreaţă. „Să fiu în Spice Girls a fost o parte extrem de importantă a vieţii mele şi le transmit fetelor mele multă dragoste şi le doresc distracţie pe măsură pe parcursul turneului. Ştiu că vor face un spectacol uimitor, iar fanii fantastici din trecut şi din prezent vor avea parte de momente minunate“, a declarat Victoria potrivit Daily Mail.

În 2000, trupa Spice Girls s-a destrămat, iar în 2001 Victoria a încercat să îşi continue cariera de cântăreaţă pe cont propriu. Însă, la scurt timp, a decis să îşi focalizeze atenţia pe modă şi pe viaţa de familie. Cariera în modă a Victoriei a înflorit din ce în ce mai mult, iar în 2008 şi-a deschis propriul brand, în 2011 câştigând premiul Brandul anului la British Fashion Awards.

Victoria Beckham este căsătorită cu fostul fotbalist englez David Beckham (44 de ani) din 1999, după doi ani de relaţie. Cei doi au patru copii, pe Brooklyn (19 ani), Romeo (16 ani), Cruz (14 ani) şi pe Harper (7 ani), iar relaţia dintre fostul fotbalist de la Manchester United şi fosta componentă a trupei Spice Girls pare un exemplu de căsnicie perfectă.

Grupul pop creat prin casting în 1994 a cunoscut succesul internaţional de la primul single, „Wannabe“. Potrivit News.ro, cele cinci membre ale grupului s-au despărţit în 2000 şi s-au reunit pentru un turneu live în perioada 2007-2008 şi pentru ceremonia din 2012 care a închis Jocurile Olimpice de la Londra, dar şi cu ocazia lansării comediei muzicale „Viva Forever!“.

