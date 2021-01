Vedetele Hollywood condamnă violenţele de la Capitoliu: „Este o încercare de lovitură de stat în numele lui Trump şi al aliaţilor lui“

Actorul Michael Keaton a scris pe Twitter: „Am fost alergat şi am fugit prin gaze lacrimogene demonstrând împotriva războiului în anii 1970. Ce NU a făcut poliţia azi a fos şocant. Bine că au fost pregătiţi în timpul demonstraţiilor BLM (Black Lives Matter, n.r.) care au fost paşnice”.

Regizoarea Ava DuVernay a subliniat unul dintre mesajele lui Trump de miercuri către susţinătorii lui: „«Vă cunosc durerea. Dar trebuie să mergeţi acasă, acum. Vă iubim. Sunteţi foarte speciali», le-a spus Trump teroriştilor lui”.

Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez şi producătoarea de televiziune Shonda Rhimes şi-au exprimat preocuparea faţă de evenimentele de la Washington.

Organizaţia pentru drepturile civile National Association for the Advancement of Colored People a scris: „Şi credeaţi că «să îngenunchezi» e prea mult?!”. Partajând acest mesaj, Rhimes a completat: „Nu «susţinători». Nu «protestatari». Cuvântul este «terorişti»”. Ea a fost de părere că incidentele de la Capitoliu au fost o lovitură de stat.

De aceeaşi părere a fost şi actriţa Cynthia Nixon, iar actorul Mark Ruffalo a cerut aplicarea celui de-al 25-lea Amendament. „Este o încercare de lovitură de stat în numele lui Trump şi al aliaţilor lui complici. Laşii din Partidul Republican trebuie traşi la răspundere”, a mai scris el.

Miercuri, procurorul general al Districtului Columbia, Karl Racine, i-a cerut vicepreşedintelui să organizeze Cabinetul pentru a invoca Amendamentul 25 spre a-l înlătura pe Trump din funcţie, scrie news.ro

Scriitorul Stephen King a fost de părere că „singurul lucru care a opri asta este ca Donald Trump să recunoască alegerile”.

Regizorul Michael Moore a scris: „Gaşca teroristă a lui Trump a intrat şi a pus stăpânire pe camera Senatului. Geamurile uşilor din sala Camerei Reprezentanţilor au fost sparte. Un lucru pare clar: Asta nu e întâmplător. Poliţia nu e prezentă pentru a opri asta. Lovitura de stat e în desfăşurare”.

Adresându-se conducerii Facebook, Twitter, YouTube şi Alphabet, actorul Sacha Baron Cohen a solicitat: „Hei, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Susan Wojcicki şi Sundar Pichai, Donald Trump tocmai a incitat la atac violent asupra democraţiei americane. În sfârşit este suficient ca voi să luaţi atitudine? E timpul să îi interziceţi accesul lui Donald Trump pe platformele voastre pentru totdeauna”.

Twitter a suspendat ulterior contul lui Trump pentru 12 ore, iar Facebook şi YouTube au eliminat mai multe clipuri în care apăreau susţinătorii preşedintelui.

Regizorul James Mangold a cerut boicotarea deplină a reţelei de televiziune Fox News, părtinitoare lui Trump, cerând tuturor colegilor lui să anuleze orice apariţie la Fox şi să nu mai plaseze reclame pentru filmele şi show-urile lor la aceste posturi.

Actorul Chris Evans a scris: „Doar gândiţi-vă la carnagiul care ar fi fost dacă nu ar fi fost albi”.

Protestele convocate de preşedintele în exerciţiu Donald Trump miercuri, în faţa Capitoliului, unde Congresul urma să certifice voturile electorilor în alegerile prezidenţiale şi, cu acestea, victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale, au devenit violente la scurt timp.

Sute de manifestanţi, susţinători ai lui Trump, au pătruns în Capitoliu şi mai multe clădiri din complex au fost evacuate. În confruntările cu poliţia au rezultat mai mulţi răniţi, între care 14 poliţişti, şi câteva zeci de persoane au fost reţinute. Patru persoane au murit.