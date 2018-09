Tudor Chirilă, reacţie vehementă privind referendumul CpF şi plângerea la DIICOT a Jandarmeriei: „E trist că în România absurdul ajunge la putere“ VIDEO

Tudor Chirilă, cunoscut pentru luările de poziţie dure la adresa derapajelor politice, s-a declarat revoltat de faptul că Jandarmeria Română a depus plângere la DIICOT privind manifestaţiile din 10 august, prin care reclamă faptul că protestul Diasporei ar fi fost, de fapt, o lovitură de stat.

Artistul a mărturisit, într-un live pe pagina sa de Facebook, că i se pare de-a dreptul absurd faptul că instituţiile statului încearcă să se absolve de orice vină privind violenţele petrecute la mitingul Diasporei, pasând vina asupra manifestanţilor care au protestat paşnic.

„N-am cum să uit faptul că acum o lună am fost în Piaţa Victoriei, alături de vreo 100.000 de oameni, şi am fost trataţi cu gaze de către Jandarmeria Română. A fost o intervenţie brutală la adresa unor oameni care protestau paşnic şi s-a încercat deturnarea acelei manifestaţii de câteva grupuri de huligani. Mie mi se pare absolut absurd momentul ăsta în care trăim, cum cei care au stat la baza ordinelor pe care Jandarmeria le-a avut, de a reprima o manifestare paşnică la modul în care au încercat s-o reprime, transformă această chestie într-o mare vinovăţie pe care au avut-o cei din Piaţă. Pentru că am aflat acum: Jandarmeria solicită DIICOT să cerceteze faptul că această manifestaţie a fost o tentativă de lovitură de stat.

Deci, de unde am primit gaze în ochi, am văzut copii şi bătrâni gazaţi, am văzut jandarmi bătând oameni care erau cu mâinile ridicate şi într-adevăr au existat nişte grupuri de huligani care au încercat să deturneze această manifestaţie şi să-i dea un cu totul alt sens, dar toată lumea şi toate filmările pe care le-a urcat toată lumea pe reţelele sociale demonstrează asta. Iată că Puterea, adică onorat partidul PSD, condus de domnul Liviu Dragnea, încearcă cu toată puterea să deturneze această manifestaţie în sensul unei lovituri de stat“, a spus Chirilă.

Chirilă critică în termeni duri guvernul PSD spunând că se foloseşte de instituţiile statului după bunul plac: „Nu vi se pare absurd că hoţul strigă hoţul? E ca şi cum primeşti un pumn în gură de la cineva, iar acel cineva se duce la poliţie şi spune că tu l-ai lovit. Asta trăim. Hoţii au ajuns să strige hoţii atât de tare şi să arunce incredibil de multe perdele de fum, să se folosească de instituţiile statului aşa cum le convine lor. Pentru că, în prima fază, doamna Carmen Dan nu avea nicio informaţie de la SRI. După care au început să apară informaţiile de la SRI. Instituţiile statului şi cele care nu sunt încă sub papucul PSD sunt folosite exact în logica care le foloseşte lor, de fapt. Şi logica lor este aceea de a demonstra că manifestaţiiile din 10 august au fost o tentativă de lovitură de stat. Asta s-a încercat să se acrediteze şi înainte de miting. Totul a fost cusut cu aţă extrem de albă“.

Artistul a vorbit şi despre referendumul Coaliţiei Pentru Familie, programat pe 7 octombrie, despre care spune că e doar o perdea de fum aruncată de guvernanţi şi care „are scopul de a dezbina şi mai mult o naţiune deja dezbinată“: „Dar este trist că în România, în momentul de faţă, absurdul ajunge la putere. Şi cred că pentru asta trebuie în continuare să luptăm ca fiecare să spunem adevărul, porţia noastră de adevăr. Pentru că adevărul din Piaţa Victoriei se compune din toate porţile de adevăr ale tuturor participanţilor la acele evenimente. Şi sper ca adevărul să iasă la lumină şi să nu rămână îngropat în această mizerie strategică care e construită din perdele de fum de tip referendumul pe care ne pregătim să-l facem, care este total fără obiect şi care nu are rost decât pentru a dezbina o naţiune şi-aşa dezbinată.

43 de milioane de euro pentru un referendum din rezervele statului şi nimic, absolut nimic pentru un spital care să fie construit de la zero, fără bacterii şi fără posibilitatea de a muri infectat, internat în spital (n.r. - referinţă la cele două fondatoare ale asociaţiei „Dăruieşte Viaţă“, Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, care construiesc primul spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrică din România, în curtea Spitalului Marie Curie din Capitală, cu fonduri exclusiv private). Şi pentru un referendum al cărui rezultat nu contează, pentru că există legislaţie europeană care obligă România să se subordoneze deciziilor CEDO, respectiv articolului 8“, spune Chirilă.

„Este un sentiment foarte trist că eşti într-o logică a absurdului în ţara în care te-ai născut. Şi este un sentiment foarte apăsător. Este din ce în ce mai rău. Asistăm la un clan mafiot care se luptă cu un alt clan mafiot ca să trăiască pe spatele taxelor pe care le plătesc cei care muncesc“, a încheiat Tudor Chirilă.