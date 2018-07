Trei noi plângeri de agresiune sexuală împotriva lui Kevin Spacey

În perioada februarie - aprilie, Met Police a primit reclamaţii potrivit cărora actorul american a agresat sexual bărbaţi din Londra şi Glaucester.







Astfel, numărul plângerilor depuse pe numele lui Spacey investigate de poliţia londoneză a ajuns la şase - cinci fac referire la agresiune sexuală, iar una la agresiune.





Două dintre cele mai recente acuzaţii fac referire la incidente petrecute în London - Westminster (1996) şi Lambeth (2008), în timp ce a treia, în Gloucester (2013).





În 2017, poliţia a primit reclamaţii privind un incident de agresiune petrecut în Lambeth (2008) şi două de agresiune sexuală - în Lambeth şi Westminster, ambele din 2005.





În total, actorul în vârstă de 58 de ani a fost acuzat de peste 30 de bărbaţi, odată cu izbucnirea scandalului, în noiembrie 2017.





Kevin Spacey a negat acuzaţiile aduse.





Kevin Spacey, născut pe 26 iulie 1959, în New Jersey, este actor american de teatru, televiziune şi cinema. Considerat unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale, starul hollywoodian a câştigat două premii Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele „Suspecţi de serviciu/ The Usual Suspects” (1995) şi „American Beauty” (1999). A jucat în filme precum „Se7en”, „LA Confidential”, K-Pax” şi „The Men Who Stare at Goats”. Din 2013, a jucat rolul principal în serialul „House of Cards”. În perioada 2004 - 2015, a fost director artistic al The Old Vic Theatre din Londra.