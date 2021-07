Soţia lui Benone Sinulescu acuză un fost impresar al artistului că a oferit presei informaţii false: „Nu a fost găsit inconştient, ci a căzut”

„Avand in prim-plan preocuparea pentru starea de sanatate a sotului meu, pe de o parte, dar si dorinta acestuia de a expune publicului doar actul artistic si mai putin problemele de sanatate specifice varstei, am evitat mediatizarea situatiei medicale a sotului meu.

Totusi, situatia impune cateva precizari:





In urma cu cateva saptamani, sotul meu a fost consultat la o clinica de specialitate din Timisoara de catre un medic, profesor universitar, a efectuat analize medicale inclusiv computer tomograf si urmeaza un tratament pentru afectiunea cronica constatata.

In dimineata zilei de joi 08.07.2021, Benone Sinulescu nu a fost gasit inconstient ci a cazut si nu a dorit sa fie internat.

Cu toate acestea, locuind singuri la casa din localitatea Barzava, neputand sa il ridic si din dorinta de nu fi expus intr-o situatie nefavorabila imaginii publice, impreuna am stabilit sa solicitam o ambulanta de la o clinica privata, in care a fost internat temporar si a continuat tratamentul, beneficiind de conditii medicale de calitate.

In ziua de sambata starea de sanatate s-a inrautatit si in urma discutiei cu un alt medic profesor universitar de la Spitalul Judetean Arad, care ii cunostea afectiunile, i-a recomandat o reevaluare in cadrul acestui spital.” a scris soţia artistului.

Informaţiile nedocumentate au fost răspândite în presă de fostul impresar Ionuţ Pavel, spune soţia artistului. Ea precizează că nu a fost întrebată de starea de sănătate a soţului, iar bărbatul a transmis mesaje „defăimătoare privind modul în care familia îl ingrijeste pe Nea Beni”.

„Se dovedeşte ca Beni pe bună dreptate nu îl considera o persoană din cercul de prieteni şi a încetat relaţiile profesionale de mai mult timp cu acesta.





Vă multumim pentru aprecierile şi gândurile bune şi să ne rugăm cu toţii pentru sănptatea îndrăgitului Benone Sinulescu.