Snoop Dogg s-a filmat în timp ce ascultă o manea. Reacţiile românilor: Un Rege ascultă alt Rege VIDEO

Snoop Dogg a făcut o "aroganţă" pe contul său de Instagram. Rapperul american s-a filmat în timp ce fumează şi ascultă o manea interpretată de Florin Salam.

Piesa se numeşte „Acum după pandemie” şi a fost lansată de cântăreţul român în vara anului 2020.

Postarea a adunat numeroase comentarii de la români, care au recunoscut piesa şi au fost surprinşi de alegerea făcută de cunoscutul rapper american. "Un Rege ascultă alt Rege", scrie o persoană. "A zis Salam să-i dai şi tag", îi transmite altcineva. "Snoop a dat de muzică adevărată", se arată într-un alt comentariu.





"So you really was (n.r. forma corectă e *were) at Bogata, Mureş" (trad. "Aşadar, tu chiar ai fost în Bogata, Mureş"), i-a scris comediantul Micutzu.

Şi alte vedete din România i-au lăsat comentarii pe Instagram. "Mor de dragul tău, unchiule!", i-a scris Ruby. "Are şi al meu sânge de Berceni", a comentat Cabral. "Te pupă Şeptaru de la Bucureşti", i-a scris actorul Vlad Drăgulin. "Miami Bici 2 tatiiii", a comentat şi Bromania (Matei Dima).

Reacţia lui Florin Salam

"Thank you for listening to me, my king" (trad. "Mulţumesc că mă asculţi, regele meu"), a comentat Florin Salam de pe contul său oficial de Instagram, după ce mai multe persoane i-au dat tag în comentarii.

Calvin Cordozar Broadus Jr., cunoscut sub numele de Snoop Dogg, a devenit cunoscut în anul 1992, când a cântat împreună cu Dr.Dre o piesă pentru filmul „Deep Cover.