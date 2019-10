Sharon Stone, mândră de felul în care arată la 61 de ani: „Când eram tânără, toţi îmi spuneau ce defecte are corpul meu“

În ciuda clişeului că viaţa după 40 de ani este nefericită pentru o femeie, Sharon Stone se declară mulţumită de viaţa pe care o are la cei 61 de ani ai săi, scrie Yahoo Entertainment

„Îmi place mult mai mult corpul meu acum“, a declarat actriţa pentru revista Allure.

„Sunt atât de recunoscătoare pentru corpul meu. Când eram mai tânără, toată lumea îmi spunea ce defecte are corpul meu – prea aşa, prea invers. Când am început filmările la «Basic Instinct», au angajat un make-up artist care îmi punea kilograme de machiaj în fiecare zi şi, în fiecare zi, mergeam la cabina mea şi îndepărtam machiajul. Dar nu mi-a fost permis să-mi aleg make-up artistul“, a mărturisit actriţa.

Stone a mai spus că aprecierea corpului ei nu se referă doar la aspect. Este vorba şi despre modul în care se simte şi despre ceea ce gândeşte - în special după îndelunga ei recuperare de la un accident vascular cerebral în 2001.

Sharon Stone FOTO Emma Summerton/Allure

„Am început să înţeleg că urma să fiu mai mult ca o femeie europeană care a devenit mai frumoasă odată cu vârsta şi care ar putea înţelege că femeile sunt mai frumoase decât fetele, pentru că au ceva mai multă experienţă“, a mai spus ea.

Stone şi-a amintit primele ei zile de la Hollywood, când a jucat în „Basic Instinct” sau în părţile sale din „Casino“ şi „The Quick and the Dead” şi cum femeile, inclusiv Shirley MacLaine şi Faye Dunaway, au fost amabile cu ea. La rândul ei, actriţa a încercat să se comporte la fel cu tânăra generaţie.

„O fac când văd un talent precum Margot Robbie - ea este doar pijamalele pisicii. Sunt nebună după ea“, a spus Stone. „Când intram la Globurile de Aur, (Tonya Harding – n.r) era în faţa mea şi nu ştiam cum să trec de presă. Îmi plăcea cum spunea: «Lasă-mă să îţi arăt ce trebuie să faci. Pune-ţi poşeta sub braţul cu care ai de gând să îţi ridici fusta, apoi urcă scările“, a mai povestit Sharon Stone.

În timp ce împărtăşea înţelepciunea câştigată de-a lungul anilor, Stone a mărturisit că vârsta pe care o are în prezent este cea mai preferată vârstă de până acum.

„Perioada de 40 de ani a fost atât de frumoasă. Nu puteam lucra pentru că femeilor, odată ce împlineau 40 de ani, nu li se dădeau locuri de muncă la Hollywood“, a spus Stone.

„Am fost o mamă cu trei băieţi frumoşi. M-am recuperat după un atac vascular cerebral, am fost în instanţă pentru procesul de custodie în mod constant pentru copilul cel mare. Dar în toate acele provocări era ceva minunat în acea perioadă. Şi chiar dacă nimeni nu voia să mă întâlnească - nimeni nu şi-ar dori o femeie care are copii mici - a fost o perioadă de reconciliere şi schimbare şi de înţelegere cu mine însămi. A fost perioada mea cu cea mai mare schimbare, dar perioada în care am crezut că sunt cea mai frumoasă“, a adăugat actriţa.

