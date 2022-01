Robbie Williams a fost la un pas să fie asasinat. „Face parte din lucrurile nevăzute care se întâmplă când devii faimos”

Robbie Williams a spus că o persoană a fost plătită ca să-l omoare cu mulţi ani în urmă în perioada în care se afla în trupa Take That.

El a reuşit să scape teafăr datorită unor prieteni care au intervenit, iar asasinul nu şi-a putut duce planul la capăt, potrivit Digi24.

„Niciodată nu am povestit asta, dar am avut un contract pus pe capul meu.. Nu am spus asta public până acum. A trecut. Am prieteni. Face parte din lucrurile nevăzute care se întâmplă când devii faimos, iar la un moment dat eram incredibil de faimos, în stilul Michael Jackson”, a declarat Robbie Williams în timpul interviului.

Cântăreţul a mai spus că a avut nevoie de timp pentru a realiza că nu poate duce o viaţă normală.

„Vreau să merg în toate locurile normale dar nu pot deoarece oamenii vor să mă omoare. Îţi ia ceva timp ca să accepţi asta”, a precizat Williams.

Robbie Williams este unul dintre cei mai apreciaţi cântăreţi din întreaga lume, cu peste 80 de milioane de albume vândute.