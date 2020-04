Pentru ce a donat Adelina Pestriţu 19.000 de lei, sumă primită în urma unui proces pe care l-a câştigat

View this post on Instagram

Dumnezeu lucreaza prin oameni. Nu este prima data cand cred sau spun asta. De ce? Vreau sa va povestesc. In urma unui proces pe care l-am castigat, instanta a decis ca trebuie sa mi se plateasca daune in valoare de 19.000 RON, iar astazi am intrat in posesia acestei sume. Pentru mine nu este important sa mai vorbesc despre subiectul acestui proces si nici despre persoana care a fost obligata in instanta sa-mi plateasca aceasta suma. Motivul acestei postari este bucuria ca banii se transforma intr-o donatie pe care am si facut-o (in urma cu 5 min) Asociatiei Sonia Maria, care va cumpara echipamente de protectie pentru personalul medical de la INSMC, singurul spital de copii care primeste si patologii respiratorii, deschis pentru urgente pediatrice. Scopul acestui proces nu a fost sa ma imbogatesc, ca urmare, banii nu vor zabovi la mine in cont si vor fi folositi pentru achizitionarea acestor echipamentelor de protectie vitale pentru personalul de la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului, din Bucuresti. Iata ca suferinta mea s-a transformat in bucurie si desi candva m-am intrebat de ce mi se intampla mie asta, astazi mi-am dat raspunsul singura. Pentru ca niste oameni sa fie ajutati sa munceasca ca sa aiba grija de copiii bolnavi care au nevoie de ingrijire in acest spital. Multa sanatate si iubire tuturor! #peace Swipe right 👉🏽