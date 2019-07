O statuie a lui Ed Sheeran, într-un parc din Moscova: cum este înfăţişat artistul. Reacţiile fanilor: „E înfricoşător de sexy“

Omagiul îl înfăţişează pe iubitul cântăreţ întins, într-o poziţie relaxată, ţinându-şi capul în mâna dreaptă.

Statuia lui Ed Sheeran este îmbrăcată într-o cămaşă albă, inscripţionată cu numele artistului, pantaloni scurţi de culoare roşie, şosete albe lungi şi are chiar şi câteva tatuaje, cât şi ochelari de soare.

FOTO Yandex Music

Bineînţeles, fanii artistului au reacţionat în mediul online pentru a comenta statuia starului, făcută în colabarare de către Yandex Music şi Warner Music Russia.

„Aţi văzut statuia lui Ed Sheeran din Rusia? E uimitoare!“, „Statuia lui Ed Sheeran în şosete e de vis!“, „Statuia lui Ed Sheeran de la Moscova. Înfricoşător de sexy...“, sunt câteva dintre comentarii.

Statuia a fost observată şi de un utilizator Twitter britanic „prieten“ cu cineva din Rusia: „Apropo, am un prieten în Rusia, nu suntem cu adevărat prieteni, dar mi-a trimis un ceai rusesc şi salutări de la soţia lui. Nu asta vreau să spun, ci faptul că a văzut o statuie de 5 metri a lui Ed Sheeran construită într-un parc din Moscova. Wow“.

Btw i have a friend in Russia, we’re not really friends, but he sent me russian tea once and greetings from his wife. That’s not what i want to comunicate tho, he saw a 5 meters Ed Sheeran statue built in a park in Moscow. Wow. pic.twitter.com/kC2DvCTXXh