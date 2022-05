Marina Almăşan, adevărul despre relaţia cu Victor Socaciu şi despre fostele soţii ale artistului

„Nu am niciun război cu fostele. Pe prima soţie a lui Victor nu am cunoscut-o, ea trăind de multă vreme în Australia. Ştiu doar ca a fost prima iubire a lui Victor şi o femeie remarcabilă. Pe а doua soţie am cunoscut-o, ba cred chiar că am avut-o invitată într-o emisiune a începuturilor mele, când nici nu cred că ştiam că este soţia lui Victor. Ţin minte că era o femeie foarte frumoasă şi distinsă.

Victor nu şi-a vorbit niciodată de rău fostele soţii, această eleganţă făcea parte din felul său de a fi.La ultimul personaj nu-mi pierd vremea să mă refer, ştiind modul urât în care s-a insinuat în viaţa familiei noastre”, a declarat Marina Almăşan.

