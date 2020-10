Kim Kardashian va dona 1 milion de dolari în sprijinul civililor armeni care au de suferit în conflictul cu Azerbaidjanul

Kardashian West, cu origini armene, a făcut anunţul duminică, într-un mesaj video publicat pe Instagram, în care şi-a încurajat şi fanii să susţină Armenia.

„Am vorbit despre situaţia actuală din Armenia şi Artsakh (republică autoproclamată, n.r.) şi am discutat cu mulţi alţii pentru a atrage atenţia asupra crizei căreia nu îi putem permite să avanseze. Gândurile mele sunt alături de bărbaţii, femeile şi copiii curajoşi. Vreau ca toată lumea să îşi amintească faptul că, în ciuda distanţei care ne separă, nu suntem limitaţi de graniţe şi că suntem o naţiune globală armeană împreună”.

Ea a spus că banii vor merge către civilii - care au avut de suferit şi au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele - sub formă de alimente, îngrijire medicală şi alte produse necesare, potrivit news.ro.

În timpul filmărilor pentru show-ul de televiziune „Keeping Up With the Kardashians”, Kim a vizitat Armenia de două ori - în 2015, pentru a o boteza pe fiica ei, North, şi în 2019, când ea şi ceilalţi trei copii, Saint, Chicago şi Psalm, au fost botezaţi.

Surorile ei, Kourtney şi Khloé Kardashian, au transmis de asemenea mesaje în sprijinul cauzei, însă nu au dezvăluit dacă au făcut donaţii. Mesajele lor video au fost difuzate în timpul unui teledon Armenia Fund, în urma căruia au fost strânşi 30 de milioane de dolari.

Între cei care şi-au exprimat sprijinul pentru Armenia pe reţelele se socializare se numără Elton John, Cardi B şi Offset. Aceştia au şters mesajele, după ce au fost criticaţi de susţinătorii Azerbaidjanului.

Conflictul care are în centru regiunea Nagorno-Karabah, aflată în Azerbaidjan, dar locuită şi administrată de armeni, a început în urmă cu trei decenii. Armenia şi Azerbaidjanul au fost de acord cu încetarea focului, dar nu au ajuns vreodată la o înţelegere. La finalul lunii septembrie 2020, au izbucnit cele mai violente confruntări din ultimii 26 de ani. Peste 300 de oameni au murit şi mai multe mii au fost strămutate. Vineri, au decis asupra unei încetări temporare a focului. După câteva ore de la intrarea în vigoare a înţelegerii, ambele părţi s-au acuzat de încălcarea ei.