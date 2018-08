Jennifer Aniston, în cel mai personal interviu. Actriţa a vorbit pentru prima dată despre motivul pentru care nu are copii şi despre divorţul recent

Într-unul dintre cele mai personale interviuri, acordat revistei InStyle, Jennifer Aniston a făcut foarte clar faptul că nu a suferit după despărţirea de Justin Theroux, cu care a fost căsătorită vreme de doi ani. Actriţa, care a mai avut un mariaj de cinci ani cu actorul american Brad Pitt (54 de ani) şi relaţii cu actorul american Vince Vaughn (48 de ani) şi cu muzicianul american John Mayer (40 de ani), a condamnat preconcepţiile privind femeile care nu-şi întemeiază o familie.

„E nebunesc! Există concepţii greşite precum «Jen nu poate ţine lângă ea un bărbat» sau «Jen refuză să aibă un copil pentru că e egoistă şi vrea să se dedice carierei», sau că sunt tristă şi am inima sfâşiată de durere. În primul rând, cu tot respectul, nu sufăr. În al doilea rând, acestea sunt nişte ipoteze nesăbuite. Nimeni nu ştie ce se întâmplă în spatele uşilor închise, în intimitatea mea“, a explicat Jennifer Aniston, citată de BBC.

Jennifer Aniston şi Justin Theroux s-au despărţit recent FOTO Guliver/Getty Images

De când s-a terminat „Friends“, serialul care a făcut-o celebră, actriţa a reuşit să-şi clădească o carieră de succes jucând în hit-uri precum „We're The Millers“, „Horrible Bosses“ şi „Cake“. Însă Aniston a fost întotdeauna urmărită de titluri de presă care sugerau că şi-a prioritizat cariera în detrimentul familiei.

Prin urmare, vedeta s-a adresat celor care o critică pentru că nu a făcut copii şi a sugerat că principalul motiv ar fi o problemă medicală: „Nimeni nu ia în considerare cât de sensibil ar putea fi acest copil pentru mine şi pentru partenerul meu. Ei nu ştiu prin ce am trecut din punct de vedere medical şi emoţional. Există o presiune asupra femeilor de a deveni mame, iar dacă nu o fac, li se pune imediat o etichetă. Poate că menirea mea pe această planetă nu este să procreez. Poate că ar trebui să fac alte lucruri, cine ştie?“.

Jennifer Aniston a realizat şi un pictorial pentru numărul din septembrie al revistei FOTO InStyle Ben Hassett

Jennifer Aniston, care a realizat şi un pictorial pentru InStyle, a vorbit şi despre sexismul din media, făcând şi o mărturisire surprinzătoare despre Hollywood: femeile au trata-o mai urât decât bărbaţii.

„Evident că presa a avut o atitudine sexistă faţă de mine. Femeile sunt analizate pe baza fizicului, a hainelor, a tot felul de aspecte superficiale. Când un cuplu se destramă la Hollywood, femeia este cea dispreţuită. Femeia rămâne singură şi tristă. Ea a greşit, al ei este eşecul. Când aţi citit ultima dată un articol critic la adresa unui bărbat divorţat şi fără copii?“, a declarat actriţa.

Aniston a vorbit şi despre hărţuirea la locul de muncă: „Au fost avansuri nepotrivite din partea unor actori, dar întotdeauna am rezolvat problema retrăgându-mă. Niciodată însă nu am întâlnit persoane în poziţii de conducere care să mă facă să mă simt inconfortabil sau să-şi folosească influenţa pentru a mă şantaja. Sincer, personal, am fost tratată mai rău, verbal şi ca atitudine, de femei din această industrie.“ Actriţa a precizat că susţine campania „Time’s Up“ şi speră să existe mai multe dezbateri publice pe tema agresiunilor sexuale.

În ceea ce priveşte presiunea de a fi întotdeauna în central atenţiei, Aniston a mărturisit că mai are căderi, însă întotdeauna în propria intimitate: „Există şi în viaţa mea moment în care îmi pierd echilibrul, iar dacă am căderi nervoase, întotdeauna mă asigur că sunt singură. Dar în cea mai mare parte a timpului, nu mă pot abţine şi râd de titlurile ridicole, pentru că au devenit din ce în ce mai absurde. Înţeleg însă plăcerea publicului de a şti anumite lucruri, dar eu mă concentrez pe munca mea, pe prieteni, pe animalele mele şi pe cum putem face lumea un loc mai bun.“