Iubirile lui Mihai Constantinescu: „Am trăit o dragoste ca-n poveşti, sinceră şi pasională“

Cântăreţul Mihai Constantinescu a fost căsătorit cu Mihaela Constantinescu, pe care a cunoscut-o la o nuntă, după cum a povestit ea pentru revista Tango, într-un interviu din 2010. Cei doi au divorţat în 2003.

„Am trăit o iubire ca-n poveşti, sinceră şi pasională, nu ne doream altceva decât să fim împreună. Şi eram. Mergeam cu el la toate spectacolele, în turnee, eram nedespărţiţi. Dacă mergeam la cuşetă, ne înghesuiam în acelaşi pat doar ca să fim mai aproape. M-a iubit mult şi a demonstrat-o în cele mai speciale moduri“, declara Mihaela Constantinescu.

Ea a povestit şi cum s-a „şubrezit“ relaţia celor doi, amintind de „escapada“ cântăreţului cu artista Anastasia Lazariuc: „Micile lui escapade au şubrezit relaţia noastră. În clipa în care iubeşti şi te simti iubit, toată lumea e a ta. Singurul regret este că nu am avut niciodată curajul să am un copil. La început am amânat pentru că amândoi aveam proiecte profesionale şi apoi au trecut anii, relatia noastră s-a răcit (…). Începusem să-l înţeleg şi să-l accept aşa cum era, totul creştea frumos, dar a fost distrus de nimeni alta decât Anastasia Lazariuc. Ea a pus capăt familiei noastre, iubirii noastre, visurilor noastre“.

Mihaela Constantinescu FOTO Revista Tango

Anastasia Lazariuc şi Mihai Constantinescu au format ani de zile un cuplu de succes în muzica românească. Cei doi s-au cunoscut în anul 1988 la Chişinău şi au format un cuplu timp de mulţi ani. Chimia dintre cei doi era vizibilă pe scenă, astfel că mulţi au bănuit că între binecunoscuţii artişti era mai mult decât o simplă relaţie profesională. Au reuşit să-şi ţină povestea de iubire departe de ochii lumii, dar aceasta a ieşit la suprafaţă în anul 2012, în urma unor dezvăluiri făcute de Mihai Constantinescu şi, ulterior, de cântăreaţă.

„Mi-a cântat la chitară, dar nu m-a impresionat deloc. Eu eram după un divorţ, eram într-o pasă proastă şi nu-mi ardea mie de relaţii (...). Nu m-a impresionat absolut deloc ca bărbat la început. În timp, m-a impresionat cu sufletul lui, m-a captat cu felul lui de a fi, cu modul în care s-a comportat cu mine. Îmi plăcea cum ne potriveam în scenă, nu neapărat cu modul în care arată. Povestea de iubire a început la un moment dat, dar asta mă priveşte pe mine şi pe el“, a declarat Anastasia Lazariuc în 2012, la emisiunea „Wowbiz“, de la Kanal D.

„Nu-mi pare rău de nimic din viaţa mea. Tot ceea ce am făcut am făcut pasional, din toată inima. Dacă mă ataşez de cineva o fac trup şi suflet“, a adăugat ea.

„Ne-am despărţit de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni, pentru că la un moment dat, ca în orice cuplu, noi am început să nu mai fim de acord cu anumite lucruri. La un moment dat nu mai eram de acord cu piesele pe care mi le compunea Mihai, nu mai erau pe stilul meu. Mihai nu mai era receptiv la dorinţele mele sau la doleanţele mele şi cred că de asta a intervenit şi ruptura. Neînţelegerile muzicale, dar şi anumite probleme interne au făcut ca noi să ne despărţim. Pur şi simplu obosisem. Ne cicăleam din orice. Niciodată nu am vrut să mă mărit cu Mihai Constantinescu. Nu s-a niciodată problema să mă ceară de nevastă, el avea familie. Eu nu mi-am mai dorit niciodată să mă recăsătoresc după ce a murit soţul şi tatăl copiilor mei“, povestea, în urmă cu doi ani, Anastasia Lazariuc la o emisiune de la Kanal D.

„Poate că Anastasia îşi dorea o căsătorie, pentru mine nu s-a pus problema. A fost o relaţie foarte frumoasă, în schimb“, spunea, la rândul său Mihai Constantinescu, potrivit libertatea.ro.

Mihai Constantinescu a avut, în ultimii 18 ani, o relaţie cu Simona Secrier (48), una dintre fostele membre ale trupei Etno, cu care s-a căsătorit abia în 2017.

Alături de colega sa de trupă, Silvia Stanciu, şi de Radu Ile, Simona Secrier a scos două albume de muzică etno-dance. Din 2002, când Radu Ile a părăsit formaţia, Simona şi Silvia au cântat alături de Dan Lăzărică. Trei ani mai târziu, Simona a părăsit trupa pentru a se dedica unei cariere solo. Mihai Constantinescu a luat-o sub aripa lui protectoare, compunându-i piese, pentru a-şi lansa un album în cariera solo.

Pe albumul „Cântece pentru îngeraşi“ al lui Mihai Constantinescu se regăseşte şi vocea Simonei, care interpretează trei din cele 11 melodii. Simona nu a avut parte de o cariera muzicală solo, aşa cum şi-a dorit.

„Relaţia noastră este frumoasă, bazată pe foarte multă înţelepciune şi înţelegere. Când fluturaşii încep să zboare şi vin mai rar, rămâne prietenia. Simona e o fiinţă blândă, e ca un fel de catalizator, tot timpul e mai moale. Eu aş vrea să fie mai acidă“, declara artistul într-un interviu pentru Prima TV.

Mihai Constantinescu şi Simona Secrier s-au căsători în secret în 2017. Despre eveniment, artistul povestea: „Nu a ştiut nici vântul, nici pământul. Am avut câţiva invitaţi. Ne-am simţit foarte bine. Le mulţumim naşilor că au fost foarte discreţi. Nu îmi place să port verighetă. Nunta nu e făcută nici ieri, nici alaltăieri, dar e făcută”.

Mihai Constantinescu şi Simona Secrier