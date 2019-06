Imagini de arhivă cu Edith Gonzalez în România: a jucat în „Inimă de ţigan“ şi a dansat cu Mihai Petre la „Dansez pentru tine“

Edith Gonzalez a avut o legătură specială cu ţara noastră, pe care a invitat-o în anul 2007, la invitaţia postului Acasă TV.

Actriţa a acceptat să apară în câteva emisiuni ale postului, dar şi ca invitată specială în telenovela „Inimă de ţigan“. Cele două episoade în care a apărut regretata actriţă au fost difuzate pe 20 decembrie 2007.

Gonzalez a filmat alături de Marin Moraru şi Gheorghe Dinică. Ea a interpretat rolul unei faimoase producătoare care vine în România pentru a documenta obiceiurile şi tradiţiile ţiganilor.

Povestea personajului interpretat de Edith Gonzalez în telenovela românească

Personajul pe care Edith l-a interpretat în telenovela românească, Diana de Aragón, avea o poveste foarte interesantă. Aceasta era o producătoare de succes de la o televiziune mexicană care a venit în şatră pentru a face un reportaj despre ţigani. Ajunsă acolo, pe Diana au impresionat-o foarte mult poveştile pe care le-a auzit, inclusiv cea a Zambilei (Ioana Ginghină), o ţigancă bătută de soţul ei pentru că nu reuşea să îi facă copii. Având un spirit matern foarte pronunţat, Diana de Aragon s-a hotărât să îi ajute pe oamenii din şatră, mai ales în clipa în care a aflat povestea Izaurei (Giulia Pahomi). Aceasta avea un bebeluş bolnav de astm, pe care îl creştea cu greu în şatră. La aceste scene Edith s-a descurcat de minune, a intrat foarte bine în rolul personajului şi a plâns foarte mult. Deşi nu apărea în scenariu, şi partenerele ei de secvenţă, Carmen Tănase, Florina Cercel şi Doiniţa Oancea, au plâns, fiind emoţionate şi ele de cum a trăit Edith momentele respective, notează pro2.protv.ro.

Impresionată de rolul pe care l-a interpretat, actriţa a povestit o întâmplare din adolescenţa ei, care a marcat-o foarte mult. „Când aveam 15 ani m-a impresionat foarte mult o fetiţă de trei ani din Guatemala, părăsită de mama ei. Am ajuns la un orfelinat unde era ea cu frăţiorul ei şi când am intrat m-a strâns în braţe foarte tare şi timp de două ore cât am stat acolo nu s-a dezlipit de mine“, povestea Edith Gonzalez la Acasă TV.

Regretata actriţă a participat şi în emisiunea „Dansez pentru tine“, unde a avut un moment special. A dansat cu Mihai Petre.

Edith Gonzalez a fost diagnosticată cu cancer ovarian în 2016 şi a suferit mai multe intervenţii chirurgicale prin care i-au fost extirpate ovarele şi uterul. În 2017, vedeta preciza despre lupta cu boala: „Nu sunt o luptătoare, sunt o iubitoare a vieţii“. Actriţa spunea atunci şi că ţine cancerul este sub control şi se arăta încrezătoare că va reuşi să depăşească încercarea cu bine. Edith Gonzáles era căsătorită cu Lorenzo Margain şi are o fiică, Constance, în vârstă de 14 ani, dintr-o relaţie anterioară.

Edith Gonzalez şi-a început cariera încă din copilărie, ea debutând în telelnovele la vârsta de doar 4 ani, cu rolul din „Cosa juzgada“. A cunoscut succesul la 13 ani, cu apariţia din „Los ricos tambien lloran/Şi bogaţii plâng“, iar cariera ei a explodat de-a dreptul în 1993 odată cu rolul din „Corazon salvaje/Inimă salbatică“, unde a fost partenera regretatului Eduardo Palomo. Au urmat apoi rolurile din „Aventurera“ (1998), „Dragostea învinge“, „Salome“ (2001), „Pădurea blestemată“ (2004). A mai jucat, apoi, în filmul „Deseo“ (2008) şi în telenovelele „Dona Barbara“ (2008) şi „Cameleones“ (2009).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: