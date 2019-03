Ian McKellen, despre Kevin Spacey şi Bryan Singer: Dacă ar fi putut să fie deschişi legat de dorinţele lor, nu ar fi abuzat de oameni, după cum sunt acuzaţi

McKellen a vorbit pentru podcast-ul #QueerAF în timpul National Student Pride 2019 şi a remarcat mai întâi că actorul şi regizorul nu îşi mărturisiseră orientarea sexuală atunci când au avut loc presupusele incidente.

„Mulţi dintre ei se ascundeau. De aici, au apărut toate problemele lor ca oameni şi relaţiile lor cu alte persoane. Dacă ar fi fost capabili să fie deschişi legat de ei şi de dorinţele lor, nu ar fi început să abuzeze de oameni, după cum au fost acuzaţi”, a spus McKellen.

Comentariul neaşteptat a fost urmat de remarca: „Cred că este la latitudinea publicului. Vrei să vezi pe cineva care este acuzat de ceva cu care nu eşti de acord? Vrei să îi mai vezi vreodată? Dacă răspunsul este nu, nu cumperi bilet, nu dai drumul la televizor. Dar poate că sunt alţii care nu gândesc aşa”.

McKellen a lucrat cu Singer pentru filmele „X-Men“ şi „Apt Pupil“, iar cu Spacey, pe vremea când acesta era director artistic la The Old Vic din Londra.

McKallen şi-a cerut iertare pentru exprimarea sa nefericită

La câteva ore după interviu, McKallen a oferit comentarii suplimentare şi şi-a cerut scuze pentru observaţiile sale neatente. Acesta a scris pe Twitter: „Recent, în cadrul unui podcast, am sugerat că, dacă oamenii secretoşi privind sexualitatea lor ar fi mai degrabă deschişi faţă de dorinţele lor, nu vor abuza de ceilalţi. Desigur, este total greşit. Intenţia mea a fost să încurajez oamenii din comunitatea LGBT cărora mă adresam să fie mândri de sexualitatea lor şi, de asemenea, deschişi. Doar că, din exprimarea mea, a reieşit altceva. Niciodată n-aş trivializa sau aş tolera abuzul de niciun fel“, a mai scris actorul care şi-a cerut din nou scuze pentru exprimarea sa.

1/4 As part of an extended podcast recently, I suggested that if closeted people were instead open about their sexuality they wouldn’t abuse others. That, of course, is wrong. pic.twitter.com/9k6KLH2hx9