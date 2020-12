Giulia Anghelescu, despre alimentul care i-a pus sănătatea în pericol: „Mă umflam, zicea lumea că sunt însărcinată în 8 luni“

După ce aproape un an s-a confruntat cu simptome ce nu-i erau cunoscute, Giulia Aghelescu a aflat că se confruntă cu alergii care i-ar fi putut fi fatale.

Artista a declarat că se confruntă cu intolerenţă severă la gluten, pentru boala celiacă neexistând tratament medicamentos, iar singura terapie constă într-un regim alimentar strict, fără gluten.

„Începusem să mă umflu. Eram practic atât de umflată că îmi zicea lumea că sunt însărcinată în 8 luni. Bineînţeles că prima mea reacţie a fost că hai că nu există intoleranţă la gluten, că prea mi se părea că toată lumea are această suferinţă în ultimii ani, mai ales în partea asta de online şi nu am crezut până când nu m-am dus să mă verific şi aşa a fost. Între timp m-am împăcat cu această intoleranţă.', a spus Giulia Anghelescu, conform viva.ro

Giulia are acum mare grijă la toate alimentele pe care le consumă şi este nevoită să gătească atât pentru gusturile familiei, cât şi pentru nevoie sale. Totuşi, Giulia a recunoscut că din când în când poate gusta dintr-un aliment gustos care conţine gluten fără a-şi face griji pentru reacţiile adverse.

„Aveam o reacţie destul de OK, în sensul că am grijă la ce mănânc. Gătesc şi pentru ei şi pentru mine. Am înţeles că odată la câteva luni pot în cantităţi foarte mici să gust din anumite alimente care conţin gluten.', a spus artista, potrivit Spynews.ro.