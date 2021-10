George Burcea, adevărul despre relaţia cu Andreea Bălan: „Abia de două luni mi se permite să iau fetiţele”

Au împreună însă două fetiţe şi, de abia de două luni, actorul a primit permisiunea din partea Andreei Bălan să ia fetiţele la el, pentru a petrecere timp împreună.



Actorul a vorbit deschis despre divorţul de solistă în emisiunea „În Oglindă”, a lui Mihai Ghiţă. A mărturisit că momentul de cumpănă în căsnicia lor a fost atunci când fosta lui soţie era pe moarte şi el era acasă cu un copil şi un altul care abia se născuse de o jumătate de oră.

„A fost foarte greu. Nu mi-am dorit divorţul. Am încercat să îmi adun toată energia şi efortul psihic ca atunci când o să îmi formez o familie să fiu 100% acolo şi am fost. Dar ce crezi, lucrul ăsta nu s-a putut 100% după acel moment. Când nu au mai funcţionat lucrurile, am plecat, indiferent de cancanuri şi alte lucruri. Nu doresc să vorbesc despre ele. Am doi copii minunaţi, două fetiţe sănătoase şi este important că atât ea, cât şi eu, să ne vedem de interesele copiilor că asta este cel mai important acum în relaţia noastră. Slavă cerului, de două luni mi se permite să le iau în fiecare weekend la mine, în apartament unde stau. Le iau de la grădiniţă şi le aduc acasă duminică seara”, a declarat George Burcea, în emisiunea „În Oglindă”.

CONTINUĂ SĂ CITEŞTI PE CLICK.RO