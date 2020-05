FOTO Mihai Bendeac s-a testat pentru coronavirus. Care este rezultatul analizei

Bendeac a mărturisit că şi părinţii şi fratele lui au avut de suferit, însă nu au mers atunci la spital pentru a fi testaţi. În schimb, s-au autoizolat în locuinţele lor.

Luni seară, pe 18 martie, actorul a publicat pe pagina sa de Instagram rezultatul unui test de detectare a coronavirusului, efectuat în aceeaşi zi. Testul a relevat că, în prezent, Mihai Bendeac nu este infectat cu Sars-Cov-2.

FOTO Instagram Jurnalul unui burlac

Testat pozitiv la anticorpi de coronavirus

„Am avut dreptate, am anticorpi. Deci, asta s-a întâmplat acum două luni. Mă bucur foarte mult că am făcut acest clip pentru că eu am vrut să vorbesc despre asta. Şi e nasol că oamenii se gândesc că ar fi stigmatizaţi. E o tâmpenie, cred că ar trebui să trecem împreună prin această chestie şi că ar trebui să învăţăm foarte multe lucruri, dar, din păcate, nu ştiu dacă o vom face (...)“, a spus Bendeac.

Un rezultat pozitiv arată că ai anticorpi care au rezultat cel mai probabil în urma infecţiei cu SARS-CoV-2 sau alt coronavirus, spun specialiştii. Este neclar dacă anticorpii pot oferi protecţie (imunitate) împotriva contractării virusului din nou, mai spun aceştia.