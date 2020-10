FOTO Alina Binder şi fostul Principe Nicolae se pregătesc să devină părinţi. Ce planuri au cei doi

Fostul Principe Nicolae a anunţat pe Facebook pe 1 iunie că va deveni tată pentru a doua oară, având deja o fetiţă dintr-o relaţie anterioară cu Nicoleta Cîrjan. În postarea sa, Nicolae spune că cel mic va fi educat în spiritul valorilor tradiţionale şi al iubirii faţă de ţară.

Aflată în luna a opta de sarcină, Alina a postat câteva fotografii în parc, menţionând că aşteaptă „minunea iubirii”. În fotografii apare şi soţul său, ambii fiind relaxaţi şi fericiţi.

„A fost o sarcină uşoară şi ne-am bucurat de asta. Soţia mea nu a avut deloc probleme sau alte provocări. Legat de data naşterii, aceasta va fi la începutul lunii noiembrie, în Bucureşti, şi sperăm să fie o naştere naturală”, a declarat Nicolae pentru Adevărul.

Sexul copilului nu a fost încă dezvăluit de părinţi, însă fostul Principe a vorbit deja despre botez cu cei de la OK Magazine : „Încă nu am ales un loc pentru botez, însă Curtea de Argeş este una dintre opţiuni. Printre opţiuni este şi Sinaia. Încă nu am luat o decizie. Mai este timp până la botez, deci avem timp să luăm în calcul mai multe locuri.”