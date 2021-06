Drama Dianei Dumitrescu! Divorţul de Ducu Ion a aruncat-o în depresie: „Nu puteam să mă opresc din plâns”

Diana Dumitrescu (37 de ani) a avut o relaţie timp de doi ani cu producătorul Ducu Ion, urmaţi de alţi patru ani de mariaj, care însă au culminat cu un divorţ. Actriţa a povestit că nu se mai simţea confortabil în relaţie şi că ajunsese să nu mai comunice aproape deloc cu partenerul ei de viaţă, ceea ce a dus, în timp, la o răcire între cei doi. Vedeta s-a confruntat cu stări depresive grave. A ajuns chiar să facă terapie încă din 2012, cu un an înainte de finalizarea divorţului.

Diana Dumitrescu: "Am început să fac terapie din 2012"

„Eu am fost norocoasă, pentru că nu am ajuns în depresie, dar am trecut printr-un episod depresiv, prin stări depresive. În mod normal, depresia se poate declanşa până în 24 de ani de la un episod traumatic. La mine a fost la 30 de ani, pentru că am divorţat. A fost o etapă foarte grea în viaţa mea. Foarte multe lucruri s-au întâmplat atunci. Am început să fac terapie din 2012, pentru că semnele unei depresii se vedeau, deşi nu le ştiam, existau şi cumva faptul că eu am continuat să fac terapie m-a ajutat să nu ajung acolo”, a mărturisit Diana Dumitrescu, în cadrul emisiunii „Vorbeşte Lumea”, de la Pro TV.