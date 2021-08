Dennis „Dee Tee” Thomas, membru fondator al grupului Kool and the Gang, a murit la vârsta de 70 de ani

„Pe 7 august 2021, Dennis Thomas (cunoscut sub numele de „Dee Tee”), soţ, tată iubit şi cofondator al Kool and the Gang, a murit liniştit în somn, la vârsta de 70 de ani, la New Jersey", a indicat pe pagina sa de Facebook grupul, care l-a pierdut anul trecut pe unul dintre liderii săi, Ronald Bell.

Membru fondator al Kool and the Gang, Dennis era cunoscut drept chintesenţa unui tip la modă, apreciat pentru hainele sale şi pălării, şi comportamentul relaxat", i-au adus omagiu partenerii săi.

Saxofonist, percuţionist, "maestru de ceremonie la concerte", el a apărut ultima dată cu grupul pe 4 iulie, la Hollywood Bowl din Los Angeles.

Înfiinţat în 1964 în New Jersey, mai întâi sub numele de Jazziacs de fraţii Robert şi Ronald Bell, şi Dennis Thomas, Kool and the Gang are o longevitate rară, atât pe scenă, cât şi în cluburi de noapte.

Printre melodiile grupului se numără "Celebration", "Jungle Boogie", "Get down on it", "Ladies' Night".