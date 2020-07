Corina Caragea, despre fotbaliştii care au curtat-o: „Am ştiut să îi ţin la o distanţă profesională. Fetele care apar la TV nu sunt toate la fel“

Corina Caragea a fost mereu discretă în ceea ce priveşte viaţa personală şi mulţi s-au întrebat de-a lungul timpului care este, de fapt, relaţia pe care o are cu fotbaliştii. Întrebată de jurnaliştii revistei Viva despre acest subiect, prezentatoarea ştirilor sportive a declarant:

„Îţi pot spune sigur cifra celor care au reuşit să treacă de un buchet de flori, un cadou sau un apel telefonic: zero. Am ştiut să îi ţin la o distanţă profesională. Cunosc câţiva sportivi, îi apreciez şi vorbesc civilizat cu ei, însă în cu totul alt context, avem prieteni comuni sau le-am luat interviu pentru blogul meu, nicidecum altceva. Plus că nici fotbaliştii nu sunt toţi la fel, cum nici toate fetele care apar la TV nu sunt la fel. Nu e corect să pună cineva o etichetă“.

Prezentatoarea ştirilor sportive de la PRO TV este de părere că pot fi luate de val persoanele care „nu au o educaţie, nişte principii, dacă ai câştigat peste noapte un loc nemeritat şi nemuncit. Îl pierzi la fel de repede dacă eşti lipsit de conţinut, dacă nu ştii să te menţii, căci asta e mai greu decât să ajungi sus. Să rămâi acolo şi să îţi pierzi minţile“.