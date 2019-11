Cine e Billie Eilish, cântăreaţa de 17 ani desemnată Femeia Anului 2019. Prin ce dramă a trecut: „Simţeam că trebuie să sufăr“

La doar 17 ani, după ce a câştigat două premii la American Music Awards 2019 - Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun artist rock alternativ - şi două trofee la MTV Europe Music Awards 2019 – Cel mai bun artist la debut şi Cea mai bună piesă, Billie Eilish va primi titlul Femeia Anului 2019 din partea revistei Billboard, la evenimentul Women in Music care va avea loc pe 12 decembrie.

Billie Eilish s-a născut pe 18 decembrie 2001 în Los Angeles. Părinţii ei sunt artişti, mama muzician, iar tatăl actor. Fratele cântăreţei este muzicianul şi actorul Finneas O`Connell, care o ajută în cariera muzicală, notează Pro TV.

Tânăra suferă de sindromul Tourette, boală care afectează o persoană din 100 şi care are drept caracteristici ticurile vocale şi musculare, inclusiv repetarea neaşteptată a unor mişcări şi sunete.

Drama prin care a trecut Billie Eilish

Într-un interviu acordat revistei „Rolling Stone“, artista desemnată Femeia Anului 2019 le-a vorbit fanilor despre depresie şi auto-vătămare.

Cântăreaţa a mărturisit că a suferit de depresie după ce a fost nevoită să renunţe la dans în urma unei accidentări: „M-am simţit ca şi cum aş fi căzut într-o groapă neagră şi am trecut printr-o fază de auto-vătămare despre care nu vreau să vorbesc. Ideea principală era că simţeam că trebuie să sufăr“.

Eilish a recunoscut că, la un moment dat, îi era teamă să petreacă timp singură: „De fiecare dată când eram singură, simţeam că mă prăbuşesc. Nu suportam singurătatea, nu aveam încredere în mine însămi“.

„Uneori văd fete cu cicatrici pe braţe la spectacolele mele şi simt cum mi se frânge inima. Eu nu mai am cicatrici pentru că a trecut mult timp de atunci, dar aş vrea să le spun să fie mai îngăduitoare cu ele însele. Le înţeleg perfect, am fost în aceeaşi situaţie“, a povestit cântăreaţa.

Billie Eilish a câştigat 13 premii într-un singur an FOTO Guliver/Getty Images

Billie Eilish are o carieră de succes la 17 ani, clădită în doar trei ani

Billie Eilish este cea mai tânără artistă desemnată Femeia Anului de către Billboard. A devenit cunoscută după ce a înregistrat, la 13 ani, „Ocean eyes“, o melodie pe care fratele ei o scrisese pentru el în 2016. Aceasta a încărcat piesa pe Soundcloud pentru prieteni şi a devenit virală peste noapte.

Ceea ce am considerat mereu foarte cool e că un lucru însemnat pentru mine poate fi la fel de important şi pentru altcineva. De aceea am continuat să fac muzică Billie Eilish

Tânăra artistă a înregistrat două piese pentru coloana sonora a serialului Netflix „13 Reasons Why“, iar albumul ei de debut, „When we fall asleep, where do we go“, a fost lansat pe 29 martie 2019. În prezent, este deţinătoarea a 13 premii ce au fost câştigate în decursul unui singur an, 2019.

Billie a reuşit cu „Bad Guy“, în luna august a acestui an, să detroneze piesa care a petrecut cel mai mult timp pe primul loc în Billboard Hot 100 („Old Town Road“, cântată de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus - 19 săptămâni). Astfel, a plecat acasă cu două premii de la gala American Music Awards 2019: Cel mai bun artist debutant şi Cel mai bun artist rock alternativ. Atunci, adolescenta, vizibil emoţionată, le-a mulţumit fanilor săi şifamiliei.

„Le mulţumesc celor de la AMA că s-au gândit la mine, mulţumesc echipei mele, echipei mele creative, care-mi permite să fac ce vreau aproape tot timpul. Mulţumesc fanilor, pentru că ei sunt singurul motiv pentru care sunt în viaţă. Le mulţumesc lui Chelsea, Michelle, Laura, Danny, Justin, Brandon, casei de discuri, fratelui meu, care este cel mai bun prieten al meu, mamei mele... nu ştiu unde s-a dus tata. Vă mulţumesc tuturor, am crescut urmărindu-vă. Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc“, a declarat Billie Eilish pe scena AMA 2019.

Tot două trofee a primit şi la MTV Europe Music Awards 2019 – Cel mai bun artist la debut şi Cea mai bună piesă, cu „Bad Guy“.

Billie Eilish a primit două trofee la gala American Music Awards 2019 FOTO EPA-EFE

Cântăreaţa s-a clasat pe primul loc în mai multe topuri şi este cea mai tânără artistă nominalizată la patru cele mai importante categorii ale premiilor Grammy - album, înregistrare, cântec şi artist nou -. În total, ea a primit şase selecţii din partea Recording Academy. Albumul ei „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ a debutat în fruntea Billboard 200 în luna aprilie, astfel că a devenit prima artistă născută în acest secol care are un album pe primul loc.