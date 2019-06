Cel mai mic fiu al lui Mick Jagger, copia fidelă a starului: imagini adorabile cu micuţul

Iubita lui Mick Jagger, balerina Melanie Hamrick (32 de ani), a publicat imagini adorabile cu fiul ei şi al celebrului star rock, Deveraux.

În cea mai recentă fotografie cu micuţul cu păr blond şi ochi albaştri, în vârstă de doi anişori, postată de Melanie pe contul ei de Instagram, se observă cel mai bine asemănarea dintre el şi tatăl lui celebru, fanii sesizând imediat acest lucru, scrie Daily Mail

În imagine, Deveraux, îmbrăcat într-o cămasă albă şi pantaloni crem, se află pe o scenă şi are aceeaşi poziţie cu a tatălui său, ceea ce accentuează şi mai mult similitudinea dintre ei.

Băieţelul, care moşteneşte părul ondulat şi buzele tatălui său, a fost surprins uitându-se în altă direcţie, şi nu spre cameră, asemeni unei fotografii a lui Mick Jagger, din timpul unui concert.

Cei care o urmăresc pe Melanie pe Instagram au postat mai multe comentarii, remarcând asemănarea dintre tată şi fiu: „Mini Mick“, „Clona tatălui său“, „Seamănă cu Georgia May (una din fiicele lui Mick Jagger – n.r.)“, „Este un viitor star rock“.

Mick Jagger a început relaţia cu Melanie Hamrick, la câteva luni după ce fosta lui iubită, creatoarea de modă L'Wren Scott, cu care a avut o relaţie de 13 ani, s-a sinucis în 2014.

Născut în decembrie 2016, Deveraux este al optulea copil al lui Mick Jagger . Deveraux Jagger mai poartă două prenume cu semnificaţii speciale pentru tatăl său – Octavian, care în latină înseamnă „al optulea născut“, şi Basil, care este prenumele tatălui artistului, pe care l-a pierdut în 2006.

Rockerul britanic are patru băieţi şi patru fiice din relaţiile avute de-a lungul anilor cu cinci femei. Cea mai în vârstă este fiica sa Karis (48 de ani), din relaţia cu cântăreaţa Marsha Hunt (73 de ani). Cu Bianca Jagger (74 de ani), Mick o are pe Jade (47 de ani), cu Jerry Hall (62 de ani) îi are pe Lizzy - 35 de ani, James - 33 de ani, Georgia May - 27 de ani şi Gabriel – 21 de ani. Lucas Maurice Morad (20 ani) s-a născut în 1999 după o aventură cu modelul brazilian şi gazda de emisiune, Luciana Gimenez, iar cel mai tânăr copil este Deveraux (2 ani) cu balerina Melanie Hamrick. Mick Jagger are cinci nepoţi şi o strănepoată.

