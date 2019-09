Cătălin Botezatu a fost operat pentru a i se extirpa o tumoare: „Am trecut pe lângă moarte“

Cătălin Botezatu a suferit o intervenţie chirurgicală la o clinică privată din Istanbul, iar în prezent este în afara pericolului şi se recuperează.







Operaţia a fost una complicată, care a durat aproape şase ore şi în urma căreia designerului i-a fost extirpat din zona colonului un neoplasm mucinos, o tumoră foarte rară care se poate transforma în cancer.





Pe lângă intervenţie, Botezatu a fost supus şi unei şedinţe de chimioterapie hipertermică intraperitoneală şi va rămâne în Istanbul pentru recuperare.





Într-un interviu video pentru Kanal D, în care sunt prezentate imagini cu puternic impact emoţional, inclusiv unele în care designerul îşi arată operaţia, Cătălin Botezatu a vorbit despre această experienţă dificilă.





„Efectiv am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul. Nu credeam că o să am nişte dureri atât de mari, simţeam dureri în tot corpul“, a declarat Botezatu.





El a precizat că avea dureri de aproximativ şase luni şi iniţial medicii i-au spus că ar trebui să se opereze de apendicită, lucru pe care l-a şi făcut, însă durerile au persistat.





Nu este pentru prima dată când Cătălin Botezatu are probleme de sănătate. În ultimii ani, designerul a avut probleme cu inima şi se află în permanenţă sub supravegherea medicilor.





