Britney Spears se pregătea de nuntă când fostul soţ a întrerupt evenimentul şi a fost arestat VIDEO

Cântăreaţa în vârstă de 40 de ani şi logodnicul ei, Sam Asghari, 28 de ani, erau în pline pregătiri când intrusul s-a prezentat la vila lor, precizează publicaţii de specialitate ca Variety şi TMZ.

Jason Alexander, prieten din copilărie cu Britney Spears cu care vedeta a fost pentru scurt timp căsătorită în 2004 (doar 55 de ore), a pătruns pe proprietatea lor, unde a fost arestat de Poliţie.

Alexander pare că s-a filmat în direct pe Instagram, unde se vede că-i spune unui agent de pază că a fost invitat.

„Unde este Britney?", spune el, înainte de a traversa grădina şi de a intra într-un cort roz decorat cu flori, unde se prezintă unor persoane care termină pregătirile de nuntă.

Potrivit TMZ, a avut loc o altercaţie şi a fost chemată Poliţia.

Serviciile şerifului comitatului Ventura indică faptul că agenţi au fost la faţa locului şi au descoperit că intrusul era căutat pentru fapte comise într-o altă altercaţie şi l-au arestat, precizează Variety.

Britney Spears şi Sam Asghari au rămas discreţi cu privire la nunta lor.

Cuplul a anunţat luna trecută că vedeta a suferit un avort spontan. Cu câteva săptămâni înainte, Britney Spears a scris pe Instagram că aşteaptă un copil. Vestea a venit la cinci luni de când justiţia americană din Los Angeles i-a redat controlul asupra vieţii personale punând capăt tutelei exercitate în special de tatăl ei Jamie Spears. Măsura a fost decisă în 2008, din cauza problemelor psihologice ale vedetei, pe care vedeta a considerat-o "abuzivă" şi care a împiedicat-o să renunţe la sterilet în ciuda dorinţei ei de a avea alţi copii.

Cântăreaţa, devenită celebră în adolescenţă prin melodii precum „Baby One More Time", are deja doi băieţi, Sean şi Jayden, cu fostul ei soţ Kevin Federline.

